Sánchez pide el conteo de votos y hay protestas por posible victoria de Fujimori

Centenares de seguidores del candidato de izquierda en las elecciones presidenciales de Perú, Roberto Sánchez, se manifestaron el sábado en Lima contra un regreso del fujimorismo, cuando los resultados parciales dan una ligera ventaja a su rival de derecha, Keiko Fujimori. Una semana después de la segunda vuelta y con un 98,5% del escrutinio realizado, aún no se conoce el vencedor en un país profundamente dividido.
Roberto Sánchez propuso el viernes a Keiko Fujimori solicitar de manera conjunta un recuento total de los votos, lo que fue rechazado por el bando de la candidata de derecha hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).
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“Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más”, gritaba la multitud reunida en Lima antes de marchar detrás de una gran pancarta que proclamaba: “¡No al fraude!”.