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Sánchez pide el conteo de votos y hay protestas por posible victoria de Fujimori

Con el 98,5% de las actas escrutadas, en Perú, Keiko Fujimori obtiene el 50,05% de los votos contra el 49,95 para su rival, Roberto Sánchez.

  • Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se midieron en las urnas el pasado 7 de junio en la segunda vuelta presidencial en ese país, que hasta ahora no arroja un resultado definitivo. FOTO AFP
    Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se midieron en las urnas el pasado 7 de junio en la segunda vuelta presidencial en ese país, que hasta ahora no arroja un resultado definitivo. FOTO AFP
El Colombiano
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Agencia AFP
hace 9 horas
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Centenares de seguidores del candidato de izquierda en las elecciones presidenciales de Perú, Roberto Sánchez, se manifestaron el sábado en Lima contra un regreso del fujimorismo, cuando los resultados parciales dan una ligera ventaja a su rival de derecha, Keiko Fujimori. Una semana después de la segunda vuelta y con un 98,5% del escrutinio realizado, aún no se conoce el vencedor en un país profundamente dividido.

Roberto Sánchez propuso el viernes a Keiko Fujimori solicitar de manera conjunta un recuento total de los votos, lo que fue rechazado por el bando de la candidata de derecha hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000).

Le puede interesar: Elecciones en Perú: Fujimori mantiene la delantera, pero Sánchez rechaza resultados preliminares y denuncia “indicios de fraude”.

“Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más”, gritaba la multitud reunida en Lima antes de marchar detrás de una gran pancarta que proclamaba: “¡No al fraude!”.

“Aquí el ganador es el señor Roberto Sánchez y nosotros vamos a exigir a este jurado (nacional de elecciones, JNE) que respete el voto popular, la voluntad del pueblo”, dijo a la AFP Daniel Cerron, maestro de escuela de 57 años. Los manifestantes marcharon hasta la sede del JNE, protegida por un importante despliegue policial.

Con el 98,5 % de las actas escrutadas desde el 7 de junio, Keiko Fujimori obtiene el 50,05 % de los votos contra el 49,95 % para Roberto Sánchez, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El padre de Keiko, Alberto Fujimori, gobernó el país con mano de hierro en la década de 1990 antes de ser condenado por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Su hija aventaja a Sánchez por unos 18.500 votos entre más de 18 millones de sufragios contabilizados.

El escrutinio está en su fase final con el examen de actas de votación impugnadas y de los recursos presentados ante las jurisdicciones electorales. Según el presidente de la autoridad electoral, el resultado definitivo no podría conocerse sino dentro de dos semanas debido a la revisión de los recursos.

Sánchez propone revisar votos

El candidato de izquierda propuso la semana pasada a su rival que hagan la revisión de todos los votos de la segunda vuelta presidencial, cuyo lento escrutinio ha avanzado hasta un 98 % con leve ventaja a favor de ella. Con ese porcentaje de las actas escrutadas, Fujimori reúne el 50,005% de los votos frente al 49,995% de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

“Le propongo que conjuntamente solicitemos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo el proceso, sobre todo donde haya indicios presuntos de que no haya ocurrido allí transparencia como corresponde”, anunció Sánchez en conferencia de prensa.

Para prosperar, la propuesta de revisión debería ser aceptada por Fujimori y luego presentada a las autoridades electorales. El balotaje del 7 de junio enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

El escrutinio ingresó a su fase final con la revisión de actas de votación observadas o impugnadas, un procedimiento que puede demorar varios días. Si bien esto es parte del proceso habitual, ahora ha cobrado importancia debido al ajustado resultado. El ganador puede tardar entre dos y tres semanas en conocerse, según las autoridades electorales.

Vale recordar que es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación.

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