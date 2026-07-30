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Niños con celular propio leen peor: lo que encontró un estudio en escuelas primarias

Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles encontró que los niños de primaria que tienen celular propio obtienen peores resultados en comprensión lectora que quienes no lo tienen.

  • Investigadores de la UCLA evaluaron a estudiantes de tercero y sexto grado y encontraron que la posesión de un celular propio, y no su presencia durante las clases, se asocia con menores puntajes en comprensión lectora. FOTO Gettty
    Investigadores de la UCLA evaluaron a estudiantes de tercero y sexto grado y encontraron que la posesión de un celular propio, y no su presencia durante las clases, se asocia con menores puntajes en comprensión lectora. FOTO Gettty
El Colombiano
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hace 4 horas
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Tener un celular propio se asocia con menores puntajes en comprensión lectora en niños de primaria, según un estudio de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles publicado en la revista Behavioral Sciences. El hallazgo llega en un momento en que el debate sobre el uso de dispositivos móviles en la infancia ha cobrado fuerza en instituciones educativas de distintos países, varios de los cuales han comenzado a restringir su uso en el aula.

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La investigación evaluó a estudiantes de tercero y sexto grado en colegios donde se permitía llevar teléfonos móviles. Los participantes se dividieron entre quienes contaban con un celular propio y quienes no. El ejercicio incluyó tres pasos: los niños leyeron textos breves, respondieron preguntas para medir su nivel de comprensión lectora y participaron en una encuesta sobre el uso y la tenencia de dispositivos móviles.

¿Qué encontró el estudio sobre los celulares y la lectura en niños?

Los resultados mostraron una relación estadísticamente significativa entre tener un celular propio y registrar un menor puntaje en las pruebas de comprensión lectora. Patricia Greenfield, autora principal del estudio y profesora en el departamento de psicología de la UCLA, precisó que el factor relevante no era la presencia del dispositivo durante las clases o las evaluaciones, sino la posesión misma del teléfono. Es decir, el dato que marcó diferencia no fue si el celular estaba sobre el escritorio o guardado en el bolso, sino si el niño era dueño de uno.

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Ese matiz es significativo. Durante las pruebas, los celulares no recibían notificaciones, por lo que la posible distracción causada por alertas quedó descartada como variable. Tampoco se encontraron diferencias en los puntajes cuando los dispositivos estaban a la vista o retirados del entorno inmediato de los estudiantes. Lo que el estudio detectó fue una correlación entre la tenencia del aparato y el desempeño académico en lectura, independientemente de si el teléfono estaba presente o no en el momento de la evaluación.

Una relación estadísticamente significativa indica que el vínculo observado entre ambas variables no se debe al azar, sino que existe una conexión medible. Sin embargo, los investigadores advierten que los resultados no permiten concluir que tener un celular cause directamente una menor comprensión lectora. Señalan que se requieren estudios adicionales para determinar si existen otras variables que expliquen la correlación, como el tiempo de pantalla acumulado, los hábitos de lectura en el hogar o el nivel socioeconómico de las familias.

El estudio ofrece evidencia en un debate que ha ganado terreno en distintos sistemas educativos. En varios países europeos y en algunos estados de Estados Unidos, colegios y gobiernos han impulsado restricciones al uso de celulares durante la jornada escolar, argumentando que afectan la concentración y el aprendizaje. Los resultados de la UCLA aportan una capa adicional a esa discusión: el impacto podría no limitarse al tiempo que el niño pasa mirando la pantalla en clase, sino extenderse a dinámicas más amplias relacionadas con la posesión misma del dispositivo.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué encontró el estudio de la UCLA sobre los celulares y la comprensión lectora?
Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles encontraron que los niños de primaria que tienen celular propio obtienen puntajes más bajos en pruebas de comprensión lectora que quienes no poseen un dispositivo, según un estudio publicado en la revista Behavioral Sciences.
¿Por qué tener celular propio afecta la lectura en los niños según la UCLA?
El estudio no establece una relación de causa y efecto, sino una correlación estadísticamente significativa. Los investigadores señalan que se necesitan más estudios para determinar qué mecanismos explican el vínculo, ya que el impacto se observó por la posesión del dispositivo y no por su uso durante las clases.
¿A qué edad los niños no deberían tener celular propio según la ciencia?
El estudio de la UCLA evaluó a estudiantes de tercero y sexto grado de primaria y encontró que la posesión de un celular propio a esas edades se asocia con menores resultados en comprensión lectora. Los investigadores recomiendan más estudios antes de establecer conclusiones definitivas sobre límites de edad.

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