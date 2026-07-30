Niños con celular propio leen peor: lo que encontró un estudio en escuelas primarias

Tener un celular propio se asocia con menores puntajes en comprensión lectora en niños de primaria, según un estudio de investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles publicado en la revista Behavioral Sciences. El hallazgo llega en un momento en que el debate sobre el uso de dispositivos móviles en la infancia ha cobrado fuerza en instituciones educativas de distintos países, varios de los cuales han comenzado a restringir su uso en el aula.
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La investigación evaluó a estudiantes de tercero y sexto grado en colegios donde se permitía llevar teléfonos móviles. Los participantes se dividieron entre quienes contaban con un celular propio y quienes no. El ejercicio incluyó tres pasos: los niños leyeron textos breves, respondieron preguntas para medir su nivel de comprensión lectora y participaron en una encuesta sobre el uso y la tenencia de dispositivos móviles.