Congreso de Argentina rechaza veto de Milei a aumento de pensiones por discapacidad

La Cámara baja del Congreso argentino rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a una ley que aumentaba fondos para personas con discapacidad, y ahora el voto del Senado definirá si el bloqueo del mandatario sigue en pie.
Le puede interesar: Javier Milei se defiende tras atacar a Ian Moche, niño activista de 12 años diagnosticado con autismo.
La ley de emergencia a personas discapacitadas, aprobada por el Congreso en julio, busca regularizar pagos atrasados a los prestadores de salud y garantizar los servicios para esta población hasta diciembre de 2027.