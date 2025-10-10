Gaza: inicia el alto el fuego entre Israel y Hamás tras años de conflicto

El ejército israelí anunció este viernes que el alto el fuego en Gaza entró en vigor a las 09H00 GMT tras el acuerdo con el movimiento islamista palestino Hamás, que debe permitir la liberación de los rehenes en un plazo de 72 horas.
“Desde este mediodía, las tropas han comenzado a posicionarse a lo largo de las (...) líneas de repliegue, en preparación del acuerdo de alto el fuego y de regreso de los rehenes.”, indicó el ejército en un comunicado.
El texto era preciso, sin embargo, que “las tropas del Mando Sur (...) seguirán eliminando toda amenaza inmediata”, y avisó de que algunas zonas siguen siendo “extremadamente peligrosas" para la población.