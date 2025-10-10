Diego Arias, con un rendimiento del 84% y el respaldo de los jugadores, revive la ilusión del hincha verdolaga

Desde que se consideró como entrenador encargado de Atlético Nacional, el pasado 16 de septiembre, Diego Alejandro Arias Hincapié suma tres victorias y un empate en tres juegos como visitante y solo uno en el Atanasio Girardot, para un rendimiento del 84%. Sus triunfos 1-2 ante Unión Magdalena, 2-0 en casa contra Millonarios y 0-1 ante Una vez Caldas por la Copa, unido al empate 1-1 como visitante ante Chicó, son la carta de presentación del entrenador que, según confirmó ‘Jorman Campuzano en rueda de prensa, seguirá dirigiendo el equipo hasta diciembre.

Arias, quien por tercera vez está a cargo de Nacional, antes lo había hecho como interino en 2023, luego como asistente de John Jairo Bodmer entre 2023 y 2024 y ahora como encargado nuevamente tras la salida de Javier Gandolfi, poco a poco se va ganando el reconocimiento a su labor, ya que además de ser exaltado por los jugadores, sus cifras también lo respaldan. Con la dirección de delegarlo como entrenador encargado, Diego Alejandro volvió a acercar al grupo profesional a especialistas que habían sido relegados en la era de Gandolfi y ahora, en banco vuelven a aparece hombres como Diego Mazo, Milton Patiño, Didier Aguilar y Pablo Rotolo en las funciones de asistente, preparador físico y preparador de arqueros.

Este grupo, según expuso Jorman Campuzano en rueda de prensa, cuenta con el respaldo de todo el equipo y por ello el ambiente en el cuadro verdolaga es nuevamente de armonía y hermandad, algo que los hinchas esperan se siga reflejando en los resultados del equipo, que por ahora, tiene competencia en la Liga y la Copa Betplay. Ahora, Arias, quien viene con cifras muy positivas prepara el grupo para los duelos por Liga ante Deportivo Cali, el próximo martes en el Atanasio Girardot, a las 7:30 de la noche y pendientes de la confirmación para el juego ante Once Caldas por la vuelta de los cuartos de final de la Copa.