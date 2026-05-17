¡Emperador romano! Jannik Sinner batió a Casper Ruud y completó la colección de Masters 1000

Tras cincuenta años de espera, el tenis italiano volvió a reencontrarse con la victoria en el Foro Itálico con el sucesor de Adriano Panatta: el número 1 del mundo Jannik Sinnercompletó su colección de Masters 1000 al batir este domingo al noruego Casper Ruud en la final de Roma.
Sinner, de 24 años, se impuso por 6-4 y 6-4 al número 25 del mundo, al que había barrido por 6-0 y 6-1 en cuartos de final de este mismo torneo el año pasado, para convertirse en el primer italiano, en el cuadro masculino, en inscribir su nombre en el palmarés del Abierto de Italia desde 1976.
Sinner se convirtió en el segundo jugador de la historia, después de Novak Djokovic, en conquistar los nueve Masters 1000 del calendario en menos de tres años, cuando el serbio necesitó once para completar el pleno.