“Todo puede pasar”: Sebastián Villa no descarta llegar a River Plate y jugar con su “hermano” Juanfer Quintero

Sebastián Villa volvió a ser protagonista con la camiseta de Independiente Rivadavia, equipo que le dio la mano luego de haber salido con polémicas de Boca Juniors, por sus problemas personales. Ahora el presente del colombiano es diferente y positivo. Le puede interesar: Imane Khelif, medallista de oro en los Olímpicos, reveló que se sometió a tratamiento hormonal: “No soy trans” Y es que en la reciente victoria 2-1 frente a Sarmiento de Junín por la tercera fecha de la Liga Argentina, el extremo colombiano, de 29 años, recuperó la titularidad y fue pieza clave para que el conjunto mendocino sumara su tercer triunfo en el certamen local.

Villa tras quedar campeón de la Copa con Independiente Rivadavia. FOTO: Tomada de redes sociales @CSIRoficial y @CopaArgentina

Tras el encuentro y con los focos encima, el jugador antioqueño con pasado en clubes como Deportes Tolima, Boca Juniors y PFC Beroe Stara Zagora de Bulgaria, habló sobre los rumores y posibles intereses de otros equipos, que lo han rodeado en los últimos meses para su posible salida de Rivadavia.

Entre cláusulas y fichajes fallidos: ¿el factor Quintero como guiño a River?

Pese a los rumores que lo situaron fuera de Mendoza en el último mercado de pases, el jugador permaneció en el club al no concretarse un acuerdo económico con los interesados. Tras las negociaciones truncadas, la institución le estableció una cláusula de rescisión de seis millones de dólares. Ante este panorama, Villa reconoció haber tenido propuestas concretas de clubes como el Santos de Brasil, uno de los más importantes en ese país. “Me gusta la liga brasileña, tuvimos una oferta de Santos, no se dio y mientras esté acá daré lo mejor de mí”, expresó a ESPN.

Al finalizar el encuentro, el atacante rompió el silencio sobre el interés de River Plate y el rol que juega su relación con el capitán del equipo, el también colombiano Juan Fernando Quintero. ¿Le hizo un guiño a River? “Se habló mucho de la posibilidad de River, todo pasa por algo. Esperemos, ahora estoy concentrado 100% en Independiente Rivadavia, todavía falta mucho, todo puede pasar”, afirmó. Sobre su vínculo con el actual ‘10’ del equipo de Núñez, Villa fue enfático, destacando su relación: “Juanfer es mi hermano, tenemos una relación muy especial, compartimos representante, compartimos en familia, así que todo puede pasar”, expresó.

Presente personal y el sueño de estar con la Selección Colombia

El futbolista, recordado por quedar campeón con Deportes Tolima ante Atlético Nacional en el 2018 en el Atanasio desde los tiros del punto penal, también se refirió a su pasado en Boca Juniors y a su nueva etapa familiar. “La gente de Boca me escribía, me ven en la calle y me dicen, pero mi trabajo es jugar al fútbol, soy un trabajador que juega a la pelota. Siempre voy a querer lo mejor para mi familia; ahora con mi esposa vamos a tener una niña, pienso en mi futuro”, comentó tras ser consultado por su rendimiento. Finalmente, el colombiano proyectó sus ambiciones hacia la Copa del Mundo 2026. Tras haber sonado para clubes como Flamengo y Cruz Azul, su prioridad es captar la atención del cuerpo técnico nacional.

Sebastián Villa en un partido contra River Plate. FOTO: Tomada de redes sociales @CSIRoficial