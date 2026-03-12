Partido Conservador no tendrá candidato presidencial oficial, ¿a quién apoyarán?

El Partido Conservador no presentará candidato propio a la Presidencia. Lo decidieron tras una reunión del Directorio Nacional Conservador, en la que le dieron luz verde al presidente de la colectividad Efraín Cepeda para adelantar conversaciones con los candidatos que ya anunciaron su llegada a la primera vuelta presidencial. La determinación de con quién se irán será tomada, por tanto, durante las próximas semanas, y las primeras conversaciones serían con Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Sin embargo, de no apoyar, por ejemplo, a Iván Cepeda, no quiere decir que el partido sería oposición, dado que algunos de sus congresistas actuales les han jugado a las reformas del gobierno Petro. Lea también: Caso UNGRD en la Corte Suprema: las pruebas contra los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique

¿Qué candidatos habían sonado dentro del Partido Conservador?

En diciembre, una intempestiva carta de 16 congresistas de la bancada goda expresó su respaldo irrestricto a la eventual candidatura del excontralor Carlos Felipe Córdoba. Sin embargo, hace unas semanas dijo que no buscaría ese aval y continuaría por su cuenta. El presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, también buscó el aval, pero este nunca se concretó. Y hasta se habló de otros tres posibles candidatos: la representante Juana Carolina Londoño, el exministro Rubén Darío Lirrazalde y el coronel retirado del Ejército Carlos Velásquez.

¿Cómo quedó el Partido Conservador en el Senado?

El Partido Conservador tuvo a la senadora más votada de la contienda al Congreso de la República: Nadia Blel. Con 44 años, volverá a ocupar una curul en el Senado. Y superó a Wadith Manzur, Daniel Restrepo y el excandidato presidencial David Barguil, quien volvió a la política tras cuatro años, y lo hizo como cabeza de lista. En total sacaron 10 senadores. Pero justo uno de esos reelegidos, Wadith Manzur, se entregó a la justicia este 12 de marzo después de que la Corte Suprema de Justicia le impuso medida de aseguramiento por cohecho impropio, dada su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD. Ante esto, su curul se enfrenta a la figura de la silla vacía, es decir, que no podría ser reemplazado si se demuestra un delito contra la administración pública, lo que dejaría al Partido con nueve curules en el Senado. Lea también: Representante electo del Centro Democrático reclama por supuesto fraude y sobornos de un conservador para quitarle curul

Disputas por curules de la Cámara de Representantes

A su vez, la colectividad ha dicho estar defendiendo sus votos para los escaños de Cámara en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Chocó y Antioquia, ante presuntas irregularidades en los escrutinios: “Hacemos un llamado a las autoridades electorales y la MOE para que exista veeduría y vigilancia en los escrutinios que se están realizando en el país a fin de garantizar la transparencia de los resultados y que la voz de los electores sea respetada. Pedimos especial atención a los escrutinios de Cámara en los departamentos de Bolívar, Chocó y Antioquia”, sentenciaron. Fuentes cercanas al Partido Conservador le dijeron a este diario que la coalición Primero Córdoba querría quitarle la curul a Nicolás Barguil, primo de la cabeza de lista al Senado.

Esta alianza entre el Mira y Colombia Renaciente obtuvo más de 336 mil votos y dos curules para la Cámara, que hasta el momento ocuparían el exconcejal de Montería Juan David Rangel y Martha Isabel Ruiz. Los conservadores quedaron de cuarto lugar en Córdoba, con cerca de 120 mil votos, el 14,39% del total. De las cinco curules, dos le corresponden a Primero Córdoba y, de a una, a Cambio Radical y al Pacto Histórico. Por eso, Primero Córdoba estaría buscando pelearle la curul a Barguil, actual representante a la Cámara, quien según el preconteo obtuvo 83 mil votos. Bloque de preguntas y respuestas