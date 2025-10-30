¿Cuál es el alcance de las armas nucleares estadounidenses y por qué Trump quiere más?

Estados Unidos posee desde hace décadas un arsenal nuclear capaz de convertir al planeta Tierra en un lugar inhabitable para los seres humanos. Aun así, para Donald Trump, eso no parece ser suficiente.

“Sería un sueño que ningún país tuviera armas nucleares, pero como otros países las van a tener, nosotros estaremos a la cabeza”, dijo el entonces presidente estadounidense en 2017. Siete años después (2025) no solo volvió a la presidencia, sino que volvió a poner el tema en el centro del debate mundial al advertir que su país retomará las pruebas nucleares en respuesta a los programas armamentísticos de otras potencias.

"Debido a los programas de prueba de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato", anunció en su red Truth Social, durante la etapa final de su viaje a Asia y en medio de su encuentro con el presidente chino, Xi Jinping. Trump afirmó además que "Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país", señalando a Rusia y China como sus principales competidores. Según el exmandatario, Moscú ocupa el segundo lugar, mientras que Pekín "igualará a EE. UU. en cinco años". Sin embargo, desde 1996 ningún miembro del trío nuclear —Estados Unidos, Rusia y China— ha realizado pruebas de este tipo. La última detonación estadounidense fue en 1992, la de Rusia en 1990 y la de China en 1996. Corea del Norte, en cambio, fue el último país en realizar un ensayo nuclear, en 2017. Pese a la pausa en las pruebas, el poder nuclear estadounidense sigue siendo abrumador. Según la Asociación de Control de Armas, una organización independiente con sede en Washington, Estados Unidos posee unas 6.800 ojivas nucleares, apenas por debajo de las 7.000 de Rusia. Ambos países concentran el 90 % del arsenal nuclear mundial, que ronda las 15.000 armas. En tercer lugar se encuentra Francia.

La magnitud del arsenal estadounidense se refleja también en su alcance global: EE. UU. tiene un poder 31 veces superior al del Reino Unido y 26 veces mayor al de China. Además, mantiene parte de su armamento desplegado fuera de su territorio, en el marco del tratado de reparto nuclear de la Otan. Las bombas nucleares estadounidenses están almacenadas en Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía, mientras que las que se encontraban en Canadá, Reino Unido y Grecia fueron retiradas. En tierra o en portaviones, este poderío convierte a Estados Unidos en una de las mayores potencias militares de la historia moderna. Pero para Trump, esa superioridad debe ser reforzada.