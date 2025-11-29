Avión A320 que transporta al papa León XIV a Turquía y Líbano resultó afectado por las fallas de Airbus

La primera gira internacional del papa León XIV, un recorrido diplomático que lo llevará por Turquía y Líbano, arrancó con un contratiempo técnico que encendió alarmas dentro y fuera del Vaticano.

El Airbus A320 de Ita Airways en el que se desplaza el pontífice fue señalado por el fabricante europeo tras detectarse un posible fallo informático que obliga a cambiar un componente del sistema de control de vuelo.

La aeronave forma parte de las 6.000 unidades de la familia A320 que requieren una actualización urgente del software del computador de control, luego de que Airbus detectara una vulnerabilidad vinculada a radiaciones solares intensas.

Pese al contratiempo, la agenda papal continúa. León XIV se encuentra en Estambul, en la tercera jornada de su visita a Turquía, y este domingo está previsto que viaje a Beirut en la misma aeronave, una vez completado el cambio del componente.