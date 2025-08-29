Adolescente de 16 años se habría quitado la vida después de hablar con ChatGPT; sus padres demandaron a OpenAI

Los padres de un joven de 16 años de California que se quitó la vida presentaron una demanda contra la empresa OpenAI, argumentando que el chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT dio instrucciones a su hijo y lo alentó a poner fin a su existencia.
Matthew y Maria Raine aseguraron en la causa presentada el pasado lunes ante una corte del estado de California que ChatGPT cultivó una relación íntima con su hijo Adam por varios meses entre 2024 y 2025, antes de su muerte.
Le puede interesar: “Estaba obsesionado con la idea de matar niños”: autoridades revelaron nuevos detalles sobre el tirador de Minneapolis