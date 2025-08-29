x

Adolescente de 16 años se habría quitado la vida después de hablar con ChatGPT; sus padres demandaron a OpenAI

La familia del joven decidió emprender acciones legales contra la empresa, asegurando que el chatbot lo animó a quitarse la vida, por lo que adjuntaron varios chats en las pruebas para del caso.

  Para los padres y la familia del joven estadounidense de 16 años, el chatbot validó sus "pensamientos más dañinos y autodestructivos", que lo llevaron a la muerte. FOTO: Cortesía Indexcol y familia Raine
    Para los padres y la familia del joven estadounidense de 16 años, el chatbot validó sus “pensamientos más dañinos y autodestructivos”, que lo llevaron a la muerte. FOTO: Cortesía Indexcol y familia Raine
  Adam Raine, de 16 años. FOTO: Cortesía familia Raine
    Adam Raine, de 16 años. FOTO: Cortesía familia Raine
  En este caso se podría ver afectado el director ejecutivo y cofundador de OpenAI, Sam Altman. FOTO: Getty
    En este caso se podría ver afectado el director ejecutivo y cofundador de OpenAI, Sam Altman. FOTO: Getty
Agencia AFP
29 de agosto de 2025
bookmark

Los padres de un joven de 16 años de California que se quitó la vida presentaron una demanda contra la empresa OpenAI, argumentando que el chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT dio instrucciones a su hijo y lo alentó a poner fin a su existencia.

Matthew y Maria Raine aseguraron en la causa presentada el pasado lunes ante una corte del estado de California que ChatGPT cultivó una relación íntima con su hijo Adam por varios meses entre 2024 y 2025, antes de su muerte.

Le puede interesar: “Estaba obsesionado con la idea de matar niños”: autoridades revelaron nuevos detalles sobre el tirador de Minneapolis

Adam Raine, de 16 años. FOTO: Cortesía familia Raine
Adam Raine, de 16 años. FOTO: Cortesía familia Raine

El texto alegó que en su conversación final, el 11 de abril de 2025, ChatGPT ayudó a Adam a robarle vodka a sus padres y le proporcionó un análisis técnico sobre un nudo corredizo con el que le confirmó se “podría potencialmente suspender a un ser humano”.

Adam fue hallado muerto horas después usando ese método. La acción legal menciona a OpenAI y a su director ejecutivo, Sam Altman, como demandados. “Esta tragedia no fue un fallo o un caso extremo imprevisto”, señaló la denuncia.

“ChatGPT estaba funcionando exactamente como está diseñado: para alentar y validar de manera continua lo que sea que Adam expresara, incluyendo sus pensamientos más dañinos y autodestructivos, de una manera que parecía profundamente personal”, agregó.

De acuerdo con la demanda, Adam comenzó a usar ChatGPT como ayuda para sus deberes escolares, pero gradualmente desarrolló lo que sus padres describieron como una dependencia no sana.

La denuncia incluyó partes de conversaciones en las que ChatGPT presuntamente dijo a Adam “no le debes la supervivencia a nadie” y se habría ofrecido a escribir su nota de suicidio.

Los Raine pidieron a la corte que ordene medidas de seguridad, incluyendo el fin de cualquier conversación que involucre autolesiones, así como controles parentales para el uso del chatbot de parte de menores.

Consultada sobre el caso que involucra a ChatGPT, Common Sense Media, una organización estadounidense sin fines de lucro que realiza calificaciones para medios y tecnología, dijo que este caso confirma que “el uso de la IA como compañía, incluyendo chatbots de propósito general como ChatGPT en asesoría de salud mental, es inaceptablemente riesgoso para los adolescentes”.

En este caso se podría ver afectado el director ejecutivo y cofundador de OpenAI, Sam Altman. FOTO: Getty
En este caso se podría ver afectado el director ejecutivo y cofundador de OpenAI, Sam Altman. FOTO: Getty

“Si una plataforma de IA se convierte en un ‘coach’ de suicidio de un adolescente vulnerable, eso debería ser un llamado a la acción para todos nosotros”, señaló el grupo.

Un estudio del mes pasado elaborado por Common Sense Media encontró que casi tres de cada cuatro adolescentes estadounidenses han usado acompañantes de IA, con más de la mitad considerados usuarios frecuentes, pese a las crecientes preocupaciones de seguridad sobre este tipo de relaciones virtuales.

También le puede interesar: La historia de la alpinista rusa atrapada en montaña a más de 7.000 metros; autoridades ya suspendieron su búsqueda

Temas recomendados

Investigación
Derechos humanos
Internacional
Redes sociales
Virales
Salud
Tecnología
Policía
Salud mental
Inteligencia artificial
Muerte
Suicidio
Mundo
Plataformas digitales
Hijos
Padres
Fiscalía
Norteamérica
Estados Unidos
Utilidad para la vida