Choque entre Petro y Andrés Pastrana por nueva foto del expresidente en los archivos Epstein

La publicación de los archivos del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos salpicó nuevamente al expresidente Andrés Pastrana.
El presidente Gustavo Petro se refirió a este hecho luego de que saliera a la luz una imagen en la que el exmandatario colombiano aparece junto a Ghislaine Maxwell, condenada por su papel en la red de abusos del financiero estadounidense.
Entérese: Archivos del caso Epstein: qué revelan, las caras más famosas y por qué algunas fotos siguen censuradas
Los documentos, divulgados este viernes, incluyen fotografías y registros vinculados a la investigación contra Epstein, quien murió en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba juicio por delitos de tráfico sexual de menores.