Denuncias por acoso sexual en el Congreso norteamericano salpica a senador de origen colombiano

Relaciones prohibidas con asesoras, denuncias sobre violaciones en viajes de trabajo, contacto físico no consentido, mensajes explícitos e insinuaciones sexuales persistentes; esa es la lista de denuncias que decenas de mujeres profesionales del mundo de la política estadounidense realizaron en las últimas semanas tras un nuevo episodio del movimiento conocido como #MeToo.
Las denuncias salpican tanto a miembros del Partido Demócrata como del Partido Republicano.
En este último, los dedos apuntan hacia Tony Gonzales, senador del estado de Texas. Según los testimonios, el congresista habría mantenido relaciones con asesoras, algo prohibido por las leyes norteamericanas. Además, fue señalado de otras conductas inapropiadas. En respuesta, Gonzales aseguró que no buscará reelegirse.