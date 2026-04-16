Denuncias por acoso sexual en el Congreso norteamericano salpica a senador de origen colombiano

Relaciones prohibidas con asesoras, denuncias sobre violaciones en viajes de trabajo, contacto físico no consentido, mensajes explícitos e insinuaciones sexuales persistentes; esa es la lista de denuncias que decenas de mujeres profesionales del mundo de la política estadounidense realizaron en las últimas semanas tras un nuevo episodio del movimiento conocido como #MeToo. Las denuncias salpican tanto a miembros del Partido Demócrata como del Partido Republicano. En este último, los dedos apuntan hacia Tony Gonzales, senador del estado de Texas. Según los testimonios, el congresista habría mantenido relaciones con asesoras, algo prohibido por las leyes norteamericanas. Además, fue señalado de otras conductas inapropiadas. En respuesta, Gonzales aseguró que no buscará reelegirse.

Sin embargo, las denuncias más graves se ciernen en contra del demócrata, Eric Swalwell, congresista por California, quien enfrenta denuncias por presunta violación sexual. Todo habría ocurrido en medio de viajes para realizar su campaña política, lo que llevó a la suspensión de la misma. Swalwell también fue señalado por otras agresiones sexuales. De hecho, varias mujeres lo describieron como “un depredador”.

Según las denuncias, el demócrata habría utilizado su posición de poder para tocar mujeres sin su consentimiento, enviarles mensajes sexuales sin pedirlos e insinuárseles. Él lo niega todo, pero la presión y las múltiples denuncias lo llevaron a asegurar que considera renunciar a su puesto en la Cámara de Representantes.

Es aquí cuando el nombre del congresista demócrata de origen colombiano, Rubén Gallego (representante a la Cámara por Arizona), entra a la palestra. Gallego reconoció que conocía los testimonios y comportamientos de Swalwell, pero nunca dijo nada. Siga leyendo: Trump ordena el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras fallidas negociaciones con Irán Incluso, admitió que su juicio se nubló por la amistad y cercanía que tuvo con el denunciado: “Todos habíamos oído rumores en Washington sobre Eric Swalwell durante muchos años. Pero nadie pensó que las acusaciones fueran de la naturaleza que finalmente salió a la luz”, dijo Gallego en rueda de prensa. Dijo que dentro de sí se negó a aceptar como ciertas las denuncias, porque nunca creyó que un compañero tan cercano pudiera cometer tantos actos. “Mucha gente en Washington trata estas cosas como algo rutinario. Debimos haber encontrado la forma de enfrentarlo”, explicó. Otras voces se han alzado en el legislativo. La demócrata Alexandria Ocasio-Cortez aseguró que las denuncias deberían considerarse como un punto de reinicio para el congreso. Y es que el problema es estructural: las víctimas guardan silencio por miedo. La excongresista Jackie Speier, también demócrata, reconoció aquel problema mientras fue miembro del Congreso. Allí impulsó leyes que buscaban la igualdad, cerrar las brechas y, además, hizo reglas y castigos más severos en contra de conductas de acoso y abuso.

Sin embargo, ella misma reconoció que el problema era estructural, y el camino hacia la igualdad y justicia está lejos. “Las mujeres no denuncian porque creen que están solas. Se culpan a sí mismas y el agresor se envalentona para continuar”, dijo Speier. Y en redes sociales añadió: “En lugar de hacerse de la vista gorda, los miembros de la Cámara deben investigar rápidamente y tomar medidas frente a esta conducta ilegal. Las mujeres no denuncian porque creen que están solas. Se culpan a sí mismas y el agresor se envalentona para continuar”. Lea también: Trump dice que EE. UU. comenzará a “destruir” minas navales en el estrecho de Ormuz

BLOQUE FAQ

Se reportan casos de acoso sexual, abuso de poder, relaciones prohibidas con asesoras y presuntas violaciones durante actividades políticas. Rubén Gallego, representante por Arizona, quien reconoció conocer los señalamientos contra uno de los acusados, aunque no los denunció. Algunos han suspendido campañas, evalúan renunciar o enfrentan presión política y mediática mientras avanzan las investigaciones.