¡Qué cortejo! En pleno desfile fúnebre cayeron armas, motos robadas y presuntos delincuentes

Nadie se imaginaría que un cortejo fúnebre fuera a estar tan “caliente” y que sería el escenario para que las autoridades dieran con la captura de varias personas requeridas por la justicia, armas y motos robadas.

Le recomendamos leer: Multitudinario cortejo fúnebre de presuntos asaltantes congestionó el norte de Medellín

Sucedió el pasado martes en Itagüí, cuando al cementerio Jardines Montesacro se aproximó un desfile que ya había hecho un largo recorrido desde el otro extremo del Valle de Aburrá, pues se había originado en Bello.

Los que allí participaban pretendían darle la última despedida a un hombre que había perdido la vida a manos de las autoridades cuando pretendía realizar un acto de robo bajo la modalidad de fleteo.

El ambiente era pesado al paso de la caravana por la Autopista Sur y por eso, en medio de la algarabía, la situación concitó la presencia de la Policía. Ahí se percataron de que había varias motos cuyos conductores iban sin casco, como si estuvieran en su barrio, y algunos automotores tenían las placas tapadas o al verificarlas resultó que estaban adulteradas.