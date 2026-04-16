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¡Qué cortejo! En pleno desfile fúnebre cayeron armas, motos robadas y presuntos delincuentes

El hecho sucedió cuando las autoridades de Itagüí intervinieron una caravana que llegaba desde Bello para darle el último adiós a un presunto fletero.

  • La estrategia de las autoridades fue montar una redada en la entrada del camposanto. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ
    La estrategia de las autoridades fue montar una redada en la entrada del camposanto. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ
  • En la imagen de observan las motos con las placas tapadas. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ
    En la imagen de observan las motos con las placas tapadas. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ
Redacción El Colombiano
hace 11 horas
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Nadie se imaginaría que un cortejo fúnebre fuera a estar tan “caliente” y que sería el escenario para que las autoridades dieran con la captura de varias personas requeridas por la justicia, armas y motos robadas.

Le recomendamos leer: Multitudinario cortejo fúnebre de presuntos asaltantes congestionó el norte de Medellín

Sucedió el pasado martes en Itagüí, cuando al cementerio Jardines Montesacro se aproximó un desfile que ya había hecho un largo recorrido desde el otro extremo del Valle de Aburrá, pues se había originado en Bello.

Los que allí participaban pretendían darle la última despedida a un hombre que había perdido la vida a manos de las autoridades cuando pretendía realizar un acto de robo bajo la modalidad de fleteo.

El ambiente era pesado al paso de la caravana por la Autopista Sur y por eso, en medio de la algarabía, la situación concitó la presencia de la Policía. Ahí se percataron de que había varias motos cuyos conductores iban sin casco, como si estuvieran en su barrio, y algunos automotores tenían las placas tapadas o al verificarlas resultó que estaban adulteradas.

En la imagen de observan las motos con las placas tapadas. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ
En la imagen de observan las motos con las placas tapadas. FOTO: CORTESÍA ALCALDÍA DE ITAGÜÍ

La estrategia de las autoridades fue esperar a que entraran al camposanto para emprender una redada a los que entraban y salían de allí con el fin hacer las respectivas requisas y verificar antecedentes personales.

Durante la operación de control se evidenció que varios asistentes contaban con antecedentes judiciales por delitos como hurto calificado y agravado, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir y si bien no registraban requerimientos judiciales vigentes, fueron individualizados para seguimiento por parte de las autoridades.

El resultado tangible del operativo fue la captura de cinco personas que ya habían sido individualizadas por su presunta participación en hechos delictivos. Pero además, hallaron un celular que había sido reportado como robado; dos motos con placas falsas y tres más con un historial por haber sido empleadas supuestamente en hurtos en los que se emplearon armas de fuego.

Adicionalmente, los uniformados se incautaron de cinco armas cortopunzantes, inmovilizaron 14 motos y un carro con historial por infracciones en materia de movilidad y fuera de eso, impusieron 21 “partes” de tránsito y 11 comparendos por infracciones al Código de Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016).

También le sugerimos ver: Video: fletero murió en Bello tras intento de robo de $18 millones; un expolicía sería quien disparó

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