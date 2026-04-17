Amazon compra Globalstar por US$11.570 millones para destronar al Starlink de Elon Musk

Las gigantes tecnológicas están invirtiendo miles de millones de dólares para capturar el lucrativo mercado de la conectividad espacial, y el anuncio de este semana no es la excepción. Al confirmarse la adquisición de Globalstaatélites por Amazon. El objetivo, según Andy Jassy CEO de Amazon, es alcanzar a Starlink, la empresa de Elon Musk. Aunque igualar su robusta red de 10.000 satélites en órbita será un reto de proporciones considerables. Mediante esta movida financiera, Amazon suma los 24 satélites actuales de Globalstar a su red existente, la cual ya supera los 200 aparatos. Siga leyendo: Jeff Bezos se vuelve más rico gracias al acuerdo histórico entre Amazon y OpenAI: su fortuna subió US$34.000 millones

¿Cómo planea Amazon expandir su internet satelital frente a SpaceX?

La compañía fundada por Jeff Bezos ha estado trabajando a toda marcha para expandir su propia red. El plan original contempla el despliegue de unos 3.200 satélites en órbita baja terrestre (LEO) para el año 2029. De esta cifra, aproximadamente la mitad deberán estar plenamente operativos antes de la estricta fecha límite regulatoria impuesta para julio de este año. En sintonía con estos esfuerzos, Amazon se está preparando para lanzar sus servicios comerciales de internet satelital a finales de este mismo año. Sin embargo, el mercado no se detiene. Mientras Amazon alista sus motores, Starlink ya presta servicio a más de 9 millones de usuarios en todo el mundo. La unidad de SpaceX, que proporciona banda ancha de alta velocidad a través de terminales de usuario, también avanza rápidamente en nuevas tecnologías, desarrollando servicios directos a dispositivos mediante alianzas estratégicas con operadores de telecomunicaciones consolidados como T-Mobile.

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La revolución del D2D: Conectividad directa a tu celular sin antenas terrestres

El verdadero valor de Globalstar reside en su enfoque técnico. Su red satelital está diseñada meticulosamente para ofrecer conexiones fiables de bajo consumo de datos directamente a dispositivos móviles, una tecnología conocida como D2D (Direct-to-Device). Esta innovación es un cambio de juego, ya que elimina por completo la necesidad de que los teléfonos se conecten a las tradicionales torres celulares terrestres. Por esta razón, el D2D se vuelve una herramienta crucial para alimentar los servicios de emergencia y brindar conectividad vital en áreas remotas con cobertura celular limitada. Las compañías informaron que este multimillonario acuerdo ayudará a Amazon a implementar la tecnología D2D a partir del año 2028. Armand Musey, presidente y fundador de Summit Ridge Group, lo resume a así: “Amazon se ha quedado rezagada con respecto a Starlink en banda ancha satelital. La adquisición de Globalstar les permite ponerse al día en su posición de espectro D2D y avanzar significativamente en su implementación”.

Jeff Bezos dueño y fundador de Amazon.

El papel de Apple en la constelación de Globalstar

Es imposible hablar de Globalstar sin mencionar al gigante de Cupertino. A finales del año pasado, Globalstar anunció que una nueva red en desarrollo, respaldada financieramente por Apple, se expandiría hasta alcanzar los 54 satélites, incluyendo un pequeño número de unidades de respaldo, partiendo de la veintena que actualmente orbita la Tierra. Para garantizar la continuidad de estos servicios, Amazon firmó un acuerdo con Apple, empresa que ya había invertido alrededor de 1.500 millones de dólares en Globalstar a lo largo de 2024. Este pacto busca continuar impulsando las vitales funciones de seguridad basadas en satélites, tales como el SOS de Emergencia y Buscar mi iPhone, diseñadas exclusivamente para los usuarios de iPhone y Apple Watch. Lea aquí: 50 años de Apple: una historia de innovación y fracasos que lo cambió todo

¿Qué significa este acuerdo para las acciones de las compañías?

Desde la perspectiva bursátil, el trato está estructurado de manera muy atractiva para los inversores. Según el documento oficial, los accionistas de la empresa de satélites pueden optar por recibir 90 dólares en efectivo o, si lo prefieren, 0,3210 acciones ordinarias de Amazon por cada acción de Globalstar que posean en su portafolio. Esto representa una jugosa prima de más del 31% sobre el precio de cierre que tuvo Globalstar el 1 de abril, justo el día anterior a que surgieran los primeros reportes en prensa sobre las negociaciones. Como respuesta natural del mercado, las acciones de Globalstar, que tiene su sede operativa en Luisiana, se dispararon más de un 9% al inicio de la jornada. Esto se suma al incremento del 6% que el título ya había ganado en las últimas dos semanas al calor de los rumores. Por su parte, las acciones de Amazon también reaccionaron de manera positiva, registrando una subida del 2,5%.