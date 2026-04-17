Amazon compra Globalstar por US$11.570 millones para destronar al Starlink de Elon Musk

Las gigantes tecnológicas están invirtiendo miles de millones de dólares para capturar el lucrativo mercado de la conectividad espacial, y el anuncio de este semana no es la excepción. Al confirmarse la adquisición de Globalstaatélites por Amazon.
El objetivo, según Andy Jassy CEO de Amazon, es alcanzar a Starlink, la empresa de Elon Musk. Aunque igualar su robusta red de 10.000 satélites en órbita será un reto de proporciones considerables.
Mediante esta movida financiera, Amazon suma los 24 satélites actuales de Globalstar a su red existente, la cual ya supera los 200 aparatos.
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