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Amazon compra Globalstar por US$11.570 millones para destronar al Starlink de Elon Musk

Amazon adquirió a Globalstar por 11.570 millones de dólares para potenciar su red de internet satelital y poder competir directamente contra Elon Musk.

  • Amazon adquirió oficialmente los satélites de Globalstar por 11.570 millones de dólares. FOTO: Tomada de @SawyerMerritt.
    Amazon adquirió oficialmente los satélites de Globalstar por 11.570 millones de dólares. FOTO: Tomada de @SawyerMerritt.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
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Las gigantes tecnológicas están invirtiendo miles de millones de dólares para capturar el lucrativo mercado de la conectividad espacial, y el anuncio de este semana no es la excepción. Al confirmarse la adquisición de Globalstaatélites por Amazon.

El objetivo, según Andy Jassy CEO de Amazon, es alcanzar a Starlink, la empresa de Elon Musk. Aunque igualar su robusta red de 10.000 satélites en órbita será un reto de proporciones considerables.

Mediante esta movida financiera, Amazon suma los 24 satélites actuales de Globalstar a su red existente, la cual ya supera los 200 aparatos.

Siga leyendo: Jeff Bezos se vuelve más rico gracias al acuerdo histórico entre Amazon y OpenAI: su fortuna subió US$34.000 millones

¿Cómo planea Amazon expandir su internet satelital frente a SpaceX?

La compañía fundada por Jeff Bezos ha estado trabajando a toda marcha para expandir su propia red. El plan original contempla el despliegue de unos 3.200 satélites en órbita baja terrestre (LEO) para el año 2029.

De esta cifra, aproximadamente la mitad deberán estar plenamente operativos antes de la estricta fecha límite regulatoria impuesta para julio de este año.

En sintonía con estos esfuerzos, Amazon se está preparando para lanzar sus servicios comerciales de internet satelital a finales de este mismo año.

Sin embargo, el mercado no se detiene. Mientras Amazon alista sus motores, Starlink ya presta servicio a más de 9 millones de usuarios en todo el mundo.

La unidad de SpaceX, que proporciona banda ancha de alta velocidad a través de terminales de usuario, también avanza rápidamente en nuevas tecnologías, desarrollando servicios directos a dispositivos mediante alianzas estratégicas con operadores de telecomunicaciones consolidados como T-Mobile.

Puede leer: El plan de Elon Musk para llevar la inteligencia artificial al espacio

La revolución del D2D: Conectividad directa a tu celular sin antenas terrestres

El verdadero valor de Globalstar reside en su enfoque técnico. Su red satelital está diseñada meticulosamente para ofrecer conexiones fiables de bajo consumo de datos directamente a dispositivos móviles, una tecnología conocida como D2D (Direct-to-Device).

Esta innovación es un cambio de juego, ya que elimina por completo la necesidad de que los teléfonos se conecten a las tradicionales torres celulares terrestres. Por esta razón, el D2D se vuelve una herramienta crucial para alimentar los servicios de emergencia y brindar conectividad vital en áreas remotas con cobertura celular limitada.

Las compañías informaron que este multimillonario acuerdo ayudará a Amazon a implementar la tecnología D2D a partir del año 2028.

Armand Musey, presidente y fundador de Summit Ridge Group, lo resume a así: “Amazon se ha quedado rezagada con respecto a Starlink en banda ancha satelital. La adquisición de Globalstar les permite ponerse al día en su posición de espectro D2D y avanzar significativamente en su implementación”.

Jeff Bezos dueño y fundador de Amazon.
Jeff Bezos dueño y fundador de Amazon.

El papel de Apple en la constelación de Globalstar

Es imposible hablar de Globalstar sin mencionar al gigante de Cupertino. A finales del año pasado, Globalstar anunció que una nueva red en desarrollo, respaldada financieramente por Apple, se expandiría hasta alcanzar los 54 satélites, incluyendo un pequeño número de unidades de respaldo, partiendo de la veintena que actualmente orbita la Tierra.

Para garantizar la continuidad de estos servicios, Amazon firmó un acuerdo con Apple, empresa que ya había invertido alrededor de 1.500 millones de dólares en Globalstar a lo largo de 2024.

Este pacto busca continuar impulsando las vitales funciones de seguridad basadas en satélites, tales como el SOS de Emergencia y Buscar mi iPhone, diseñadas exclusivamente para los usuarios de iPhone y Apple Watch.

Lea aquí: 50 años de Apple: una historia de innovación y fracasos que lo cambió todo

¿Qué significa este acuerdo para las acciones de las compañías?

Desde la perspectiva bursátil, el trato está estructurado de manera muy atractiva para los inversores.

Según el documento oficial, los accionistas de la empresa de satélites pueden optar por recibir 90 dólares en efectivo o, si lo prefieren, 0,3210 acciones ordinarias de Amazon por cada acción de Globalstar que posean en su portafolio.

Esto representa una jugosa prima de más del 31% sobre el precio de cierre que tuvo Globalstar el 1 de abril, justo el día anterior a que surgieran los primeros reportes en prensa sobre las negociaciones.

Como respuesta natural del mercado, las acciones de Globalstar, que tiene su sede operativa en Luisiana, se dispararon más de un 9% al inicio de la jornada.

Esto se suma al incremento del 6% que el título ya había ganado en las últimas dos semanas al calor de los rumores. Por su parte, las acciones de Amazon también reaccionaron de manera positiva, registrando una subida del 2,5%.

Si bien las empresas ya estamparon sus firmas, se espera que la adquisición se concrete oficialmente el próximo año, lo que significa que el acuerdo podría cerrarse definitivamente en 2027.

Por supuesto, esta línea de tiempo está sujeta a las aprobaciones regulatorias de rigor y al cumplimiento de hitos específicos de implementación tecnológica por parte de Globalstar.

Uno de los filtros más importantes será el escrutinio gubernamental estadounidense. El acuerdo requerirá la luz verde de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC, por sus siglas en inglés).

Su presidente, Brendan Carr, se mostró optimista al respecto en una entrevista concedida a la cadena CNBC, donde declaró textualmente: “Estamos muy abiertos a la posibilidad del acuerdo entre Amazon y Globalstar”.

Además: “Elon Musk usa el miedo como liderazgo”: la historia de Sebastián Torres, el colombiano que trabajó en SpaceX

La decisión de Amazon se produce poco después de que SpaceX avanzara con su ambicioso plan de salir a la bolsa de valores. Hoy en día, Starlink es la joya de la corona de Elon Musk, aportando entre el 50% y el 80% de todos los ingresos generados por SpaceX.

Aprovechando su músculo aeroespacial, la empresa de Musk estuvo desplegando satélites Starlink a un ritmo francamente vertiginoso, lanzando decenas de aparatos a la vez para construir, pieza por pieza, la mayor constelación de satélites jamás vista en el mundo.

Frente a este dominio, el mercado busca equilibrar la balanza. Austin Moeller, director de análisis de renta variable de la prestigiosa firma Canaccord Genuity, precisa: “Ha habido una consolidación continua en el sector para competir con SpaceX en el mercado de las comunicaciones por satélite, dada la escala de SpaceX y su capacidad de lanzamiento prácticamente ilimitada. Espero que esta tendencia continúe”.

Con información de Reuters y Forbes.

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