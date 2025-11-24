x

Hombre roba un vehículo y provoca accidente múltiple en Tokio

Una persona murió y más de diez resultaron heridas en un accidente múltiple en Tokio, Japón, provocado por un hombre que había robado un vehículo de un concesionario. ¿Qué se sabe del conductor capturado? La policía investiga sus motivaciones en este inusual suceso criminal. Lea los detalles del atropello masivo.

    La Policía Metropolitana confirmó que el vehículo había sido sustraído minutos antes de un concesionario cercano. FOTO: captura de video.
El Colombiano
24 de noviembre de 2025
bookmark

Un catastrófico accidente sorprendió este lunes a los habitantes de una de las zonas más transitadas de Tokio, Japón. Un vehículo arrolló a varios peatones, dejando una persona muerta y más de diez heridas, una de ellas en estado crítico.

Conozca: Una persona muere cada hora en las vías: Colombia vive su año más mortal en las carreteras

Según informó la Policía Metropolitana, el automóvil había sido robado instantes antes en un concesionario cercano. Tras el impacto, el conductor abandonó el vehículo e intentó escapar a pie, pero fue capturado a pocos metros del lugar.

Testigos describieron la escena como caótica. “Vi cómo una persona salió despedida. El coche avanzaba en línea recta, sin frenar ni desviarse. Parecía ir a mucha velocidad, incluso por la acera”, contó un ciudadano a la cadena NHK.

Lea también: Video | Aumentan a 21 los muertos por caída de un autobús a un abismo en Ecuador

Las autoridades investigan el caso como un atropello vinculado al robo del vehículo, aunque no descartan otras motivaciones.

Escena del atropello en Tokio, donde un auto robado dejó un muerto y varios heridos antes de que el conductor intentara huir a pie. FOTO: @0ceeaeaeafa1450 vía X.
Escena del atropello en Tokio, donde un auto robado dejó un muerto y varios heridos antes de que el conductor intentara huir a pie. FOTO: @0ceeaeaeafa1450 vía X.

Este tipo de incidentes no es común en Japón, pero existen antecedentes. El 1 de enero de 2019, un joven embistió deliberadamente a varias personas en una zona peatonal de Tokio, dejando nueve heridos. Más tarde confesó que planeaba rociar con queroseno y prender fuego a la multitud en protesta contra la pena de muerte.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿El conductor del auto robado fue capturado?
Sí. Tras el impacto, el conductor abandonó el vehículo y fue detenido por la Policía Metropolitana de Tokio a pocos metros del lugar de la tragedia.
¿Son frecuentes los incidentes de robo de vehículos seguidos de atropello en Japón?
No, este tipo de incidentes catastróficos son inusuales en Japón. Las autoridades investigan si existían otras motivaciones además del robo, recordando un antecedente de 2019.

