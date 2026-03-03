China no compró petróleo colombiano en enero y las exportaciones cayeron 64%, ¿no funciona la Ruta de la Seda?

El comercio exterior colombiano hacia China registró un retroceso significativo en el primer mes de 2026: mientras que las exportaciones mostraron una mejora del 12,6% a todos los destinos, al gigante asiático se desplomaron un 64,2%, lo que deja mal parado el acuerdo de la Ruta de la Seda firmado en mayo del año pasado.
Las cifras pertenecen al informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El documentó registra que la ventas exteriores a China sumaron US$63 millones en enero, lo que representó una reducción (de 64,2%) frente a los US$175,6 millones reportados en el mismo mes de 2025.