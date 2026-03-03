China no compró petróleo colombiano en enero y las exportaciones cayeron 64%, ¿no funciona la Ruta de la Seda?

El comercio exterior colombiano hacia China registró un retroceso significativo en el primer mes de 2026: mientras que las exportaciones mostraron una mejora del 12,6% a todos los destinos, al gigante asiático se desplomaron un 64,2%, lo que deja mal parado el acuerdo de la Ruta de la Seda firmado en mayo del año pasado. Las cifras pertenecen al informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El documentó registra que la ventas exteriores a China sumaron US$63 millones en enero, lo que representó una reducción (de 64,2%) frente a los US$175,6 millones reportados en el mismo mes de 2025.

China no compró petróleo

La caída obedeció, principalmente, a la desaparición de las exportaciones de petróleo crudo, que pasaron de US$125,9 millones en enero del año pasado a cero dólares en el mismo periodo de 2026, una variación de -100%. Este producto fue el factor determinante del desplome, según lo reportado por el Dane. El impacto fue relevante para el resultado general del país. La disminución de las ventas a China restó 3,0 puntos porcentuales a la variación total de las exportaciones colombianas, que en enero crecieron 12,6%. En términos de participación, China representó apenas el 1,5% del valor total exportado por Colombia en el primer mes del año.

Exportaciones colombianas por destinos. FUENTE Dane

Javier Díaz, presidente de Analdex, no descartó que el nulo envío de crudo obedezca a un retraso en los registros de exportación, no obstante, es algo que también sucede con otros productos como café y banano, que sí registraron variaciones positivas. Dejo claro que las exportaciones a China vienen disminuyendo desde hace varios meses. “Preocupa esa tendencia, máxime cuando el Presidente Petro quiere cerrar las exportaciones de carne y China es el mercado que está creciendo”, añadió.

Petro dice que la Ruta de la Seda no ha bajado el déficit con China

A pesar del fuerte retroceso en crudo, el resto de bienes enviados a China mostró un desempeño positivo. Las demás exportaciones crecieron 26,6%, al pasar de US$49,7 millones en enero de 2025 a US$63,0 millones en 2026. Sin embargo, este avance no logró compensar la caída del petróleo y reabre el debate sobre la diversificación de la canasta exportadora colombiana hacia ese mercado.

¿Qué ha pasado con la Ruta de la Seda y el déficit comercial?

Tras la firma de la Ruta de la Seda con China en mayo del año pasado, el presidente Gustavo Petro prometió que el acuerdo permitiría reducir el déficit comercial anual de US$14.000 millones que Colombia mantiene con ese país. Le puede gustar: Atención: Supremo de EE. UU. tumbó aranceles “recíprocos” de Trump y golpea su política comercial Hoy, la realidad es otra, el propio mandatario reconoció que la entrada a esa iniciativa no ha logrado disminuir el desbalance. Además sostuvo que el mayor déficit comercial del país se debe a China. Solo para tener una idea, saldo en rojo entre las exportaciones e importaciones colombianas hacia al mundo alcanzó los US$16.377 millones en 2025, muy por encima de los US$10.806 millones reportados en 2024, reflejando un deterioro significativo en la balanza comercial. En su cuenta de X, el jefe de Estado afirmó que “la balanza comercial deficitaria corresponde a una matriz de exportaciones aún en transición”. Añadió que Colombia exporta petróleo “cada vez más barato a EE.UU.” mientras importa manufacturas de consumo desde China en volúmenes muy superiores a lo que le vende.

En su visión, la prioridad no debería centrarse en exportar carne de res a China, sino en productos que eleven los ingresos del campesinado y de las pequeñas y medianas empresas, especialmente en zonas de sustitución de cultivos ilícitos en el Pacífico. Entre los bienes con potencial mencionó café, cacao, atunes, camarones, muebles de maderas finas de reforestación, frutas selváticas y el procesamiento industrial del coco. También sostuvo que las dificultades han estado más en Colombia que en China y pidió que el ICA no detenga exportaciones al país asiático. El mandatario agregó que el déficit podría mitigarse en la balanza de pagos mediante un mayor flujo de turismo extranjero, incluido el turismo chino, así como con más inversión del país asiático en energías limpias y producción industrial en Colombia.

¿Cómo arrancaron las exportaciones totales de Colombia en 2026?

A nivel global, el comercio exterior colombiano comenzó el año con cifras positivas. En enero, las exportaciones sumaron US$4.252 millones, lo que significó un crecimiento de 12,6% frente al mismo mes de 2025. No obstante, Javier Díaz, presidente de Analdex, advirtió que el crecimiento está concentrado en el sector agrícola, especialmente en café y banano, que vienen mostrando un buen comportamiento desde meses atrás.