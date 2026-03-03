Boda del piloto Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux en Mónaco: fotos y detalles

Tras tres años de relación y un compromiso anunciado en noviembre, el piloto monegasco Charles Leclerc y la modelo e influencer Alexandra Saint Mleux se casaron este fin de semana en una ceremonia íntima celebrada en Mónaco, tierra natal del deportista. Las imágenes del enlace fueron compartidas por la propia pareja en sus redes sociales.

Lea aquí: Cristiano Ronaldo invierte US$7,5 millones en Herbalife y dispara sus acciones más de 15%

Las primeras fotografías muestran el momento en que Leclerc, de 28 años, coloca el anillo a su ahora esposa y sella la unión con un beso.

Posteriormente, los recién casados recorrieron una de las calles del Principado a bordo de un exclusivo Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, una pieza icónica del automovilismo clásico que simboliza el universo que rodea al piloto de Fórmula 1. Con el mar Mediterráneo como telón de fondo, la pareja posó junto al vehículo en una estampa que combinó elegancia y tradición deportiva