El 60% de los abusos digitales a menores ocurren en redes como TikTok, Instagram y WhatsApp, advirtió Unicef

Un estudio realizado por Unicef reveló este jueves 3 de septiembre que cerca de 20 millones de niños y niñas de entre 12 y 17 años sufrieron al menos una forma de explotación y abuso sexual facilitados por la tecnología en un año en 21 países.
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El informe, denominado “Through Children’s Eyes: How Digital Technologies Enable Child Sexual Abuse” presenta testimonios de niños y niñas junto a un conjunto de datos de encuestas, con el objetivo de advertir sobre una tendencia generalizada de abuso y explotación sexual infantil facilitados por la tecnología.