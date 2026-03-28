Polémica: hija de Petro es designada como madrina del primer buque de guerra diseñado y construido en Colombia

La ceremonia de bautizo de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC “24 de Julio”, realizada en Cartagena, desató una polémica tras el nombramiento de Antonella Petro como madrina de la embarcación (hija menor del presidente Gustavo Petro). La designación, de carácter simbólico, provocó cuestionamientos desde sectores de oposición que pidieron explicaciones sobre los criterios utilizados. Entérese: Antonella Petro anunció su retorno al país: “Huir nunca será la solución a los problemas” El evento tuvo lugar en la Base Naval ARC Bolívar y contó con la participación del presidente Gustavo Petro, junto a autoridades civiles y militares. Durante la jornada se oficializó el ingreso del buque, considerado el más grande diseñado y construido en el país.

¿Qué críticas surgieron desde la oposición?

El nombramiento generó reacciones inmediatas. Germán Rodríguez, senador electo, anunció que presentó un derecho de petición al comandante de la Armada, almirante Juan Ricardo Rozo, para que explique el proceso de designación.

El congresista cuestionó si la decisión respondió a una instrucción del Gobierno o a una determinación interna de la Armada. “¿Fue orden del presidente? ¿Del alto gobierno? ¿O la Armada lo decidió sola?”, señaló. También afirmó que “un buque de guerra no es un juguete de la familia presidencial”.

¿Qué significa ser madrina de un buque en Colombia?

En la Armada Nacional, la figura de madrina es un reconocimiento honorífico sin funciones operativas. Se trata de una tradición naval que simboliza protección, auspicio y acompañamiento espiritual para la embarcación y su tripulación.

El buque ARC 24 de Julio fue bautizado en Cartagena como la primera patrullera oceánica construida totalmente en Colombia. FOTO GOBIERNO NACIONAL.

Durante el bautizo, la madrina cumple un papel central en el acto ceremonial, que incluye el tradicional rompimiento de una botella contra el casco como símbolo de buena fortuna. Su designación también refuerza valores de identidad y tradición dentro de la institución.

¿Qué representa el buque ARC 24 de Julio para Colombia?

Más allá de la polémica, la ARC “24 de Julio” marca un hito para la industria naval del país. Es la primera patrullera oceánica construida íntegramente en Colombia y el resultado de más de una década de trabajo conjunto entre la Armada y COTECMAR.

Su construcción inició en marzo de 2023 y fue entregada en enero de 2026, tras cerca de 90.000 horas de ingeniería. El proyecto generó 3.342 empleos directos e indirectos, consolidando capacidades locales en diseño y fabricación naval. El buque cuenta con 93 metros de eslora, 14 de manga, una capacidad de 2.460 toneladas y puede alcanzar velocidades de hasta 18 nudos. Está equipado con tecnología avanzada para operar en aguas territoriales y zonas estratégicas marítimas.

¿Por qué se llama ARC 24 de Julio?