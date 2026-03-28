Polémica: hija de Petro es designada como madrina del primer buque de guerra diseñado y construido en Colombia

La ceremonia de bautizo de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC “24 de Julio”, realizada en Cartagena, desató una polémica tras el nombramiento de Antonella Petro como madrina de la embarcación (hija menor del presidente Gustavo Petro). La designación, de carácter simbólico, provocó cuestionamientos desde sectores de oposición que pidieron explicaciones sobre los criterios utilizados.
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El evento tuvo lugar en la Base Naval ARC Bolívar y contó con la participación del presidente Gustavo Petro, junto a autoridades civiles y militares. Durante la jornada se oficializó el ingreso del buque, considerado el más grande diseñado y construido en el país.