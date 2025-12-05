La Playa, el hotel campestre que atrae turistas a Betania

En la vía principal de Betania, entre el verde de la montaña y los cafetales, el Hotel Campestre La Playa destaca con sus colores vivos. A solo 15 minutos del casco urbano, este destino se ha convertido en un motor de la economía municipal y en un referente en las redes sociales. Con una casa finca de 13 habitaciones, 2 cabañas privadas, zona de fogatas, cine al aire libre, zona de juegos y un oasis de agua natural, La Playa atrae a los turistas durante todo el año.



“Este lugar existe por la valentía de mi papá, por el apoyo de mi esposa, Camila Barguil, y porque Dios ha sido la clave en cada paso”, dice Santiago Palacio Montoya, fundador y CEO del hotel. Su padre, quien adquirió la finca La Playa cuando era un terreno plano atravesado por dos fuentes de agua en el que funcionaba un beneficio cafetero, decidió, en 2017, construir un hotel. Sin embargo, al poco tiempo la operación quebró.



Ese mismo año, le propuso a Santiago que asumiera el proyecto, aunque no tendría un sueldo, lo apoyaría en lo que fuera necesario. Santiago aceptó y durante dos años trabajó en la finca y se sostuvo gracias a un empleo en otra empresa, mientras viajaba cada fin de semana desde Medellín.



“Tener un lugar bonito no es suficiente. Hay que saber venderlo y conectar con la gente”, dice Santiago. Con este pensamiento, entendió que el valor del hotel no podría limitarse al alojamiento. Por ello, recorrió las veredas de Betania para identificar planes turísticos y experiencias en el municipio. Así nació la oferta que distingue a La Playa. Los tours en cuatrimotos, cafeteros, a los charcos, a la Casa Museo La Guitarra y al Mirador Farallones del Citará, también conocido como el Machu Picchu antioqueño.



Estas experiencias, sumadas a la gastronomía, que él y su esposa diseñaron desde cero, y la apuesta por las redes sociales, comenzaron a atraer visitantes de Medellín, Bogotá, Cali y otras ciudades del país. El éxito no fue inmediato. La Playa tardó cinco años en consolidarse y convertirse en un punto obligado para quienes buscan naturaleza, tranquilidad y descanso.



Gracias a esto, hoy generan cerca de 10 empleos directos y alrededor de 30 indirectos, entre guías, transportadores y proveedores locales. Uno de los compromisos de Santiago es contratar jóvenes de Betania, muchos con realidades complejas. Él los escucha, acompaña y ayuda en su camino.



En La Playa también conviven conejos, patos y otros animales. Además, el hotel trabaja con el albergue municipal para apoyar casos de abandono y destina parte de los ingresos para contribuir con alimentos y medicamentos. “Aquí llegan animales de la zona, los atendemos, les damos comida y luego, si es necesario, los trasladamos al albergue”, explica.



El futuro para La Playa no solo está en el crecimiento del hotel, sino en su apuesta por el café. La idea es volver a vender y posicionar el café producido en la finca. De manera, que se pueda acumular ese conocimiento y tradición, y los visitantes tengan la oportunidad de conocer este proceso y llevar el grano hasta sus hogares.