La Comedia, el arte de comer y tertuliar

En una de las esquinas de la Plazuela Santa Barbara, en Santa Fe de Antioquia, está ubicada La Comedia, Arte, Bar y Cocina. En su interior la luz calidad, las pinturas y la música acompañan las veladas de los locales y turistas que pasan la tarde en uno de los Pueblos Patrimonios más famosos del departamento. Este ambiente cercano e inmerso con la arquitectura colonial tiene 20 años de presencia en el municipio, pero su historia se remonta tiempo atrás y está ligada incluso a la historia citadina.



“La Comedia es el resultado de una familia de 10 hermanos que hemos tenido una vida muy cercana a la bohemia, a la cultura y al arte. La primera Comedia nació en Medellín, en el Carlos E. Restrepo, en 1986, en los bajos de donde hoy se encuentra el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Estuvimos allí un tiempo, hasta que cerramos y en 2005 abrimos en Santa Fe de Antioquia”, cuenta Ovidio Sánchez Herrera, gerente propietario.



Ese legado también se llevó a otros pueblos. Un año antes de la pandemia abrieron una sede en Jericó y recientemente inauguraron otra en Ciudad Bolívar, en el corregimiento Farallones. En este sentido, hay tres Comedias. Cada una con un factor diferenciador. Por ejemplo, la de Santa Fe de Antioquia, se destaca por su antigüedad y su música en vivo los fines de semana. También promocionan artistas locales, colombianos y extranjeros. Además de contar con un cine club y una galería de arte.



“De hecho el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia fue una de las cosas que nos hizo querer estar aquí. Cuando empezamos estábamos muy cercanos a la actividad de ellos y eso jugó un papel importante en nuestra presencia en el pueblo”, destaca Ovidio.