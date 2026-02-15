Sector de aseo y vigilancia sufrió recortes del 15% al 20% tras alza del mínimo

Tan solo han pasado 47 días desde que empezó a regir el aumento del salario mínimo del 23,7% decretado por el Gobierno Nacional y, si bien fue suspendido provisionalmente, los estragos derivados del mismo se han hecho sentir con fuerza. Es un hecho: el alza no solo impactó la nómina de las empresas.

En sectores intensivos en mano de obra como vigilancia y aseo, el ajuste se tradujo en una presión inmediata sobre los contratos con clientes, que en muchos casos no estaban preparados para asumir ese incremento y esto ha derivado en recortes de personal en lugares como centros comerciales, unidades residenciales, hoteles y demás.

Puede leer: “El salario vital se mantiene”: Petro pide más tiempo al Consejo de Estado y convoca marchas el 19 de febrero

EL COLOMBIANO conoció el testimonio de varios trabajadores que manifestaron verse afectados por esta situación; algunos de ellos entraron en los recortes de personal que implementaron en sus puestos de trabajo, quedándose sin empleo.

Carlos Yepes, de 32 años, llevaba tres años como vigilante para una famosa empresa que le prestaba los servicios de vigilancia a un centro empresarial del Valle de Aburrá. Trabajaba en turno fijo nocturno, lo que le permitía estudiar en el día una tecnología en logística.

A comienzos de año, tras la renegociación del contrato con la copropiedad, la empresa redujo un puesto de vigilancia y reorganizó los turnos. Carlos fue trasladado a un esquema rotativo que incluía jornadas diurnas.

“Me dijeron que era eso o nada. Con el turno nuevo ya no podía ir a clase. Intenté cuadrar horarios, pero no me dieron opción”, cuenta. Sin posibilidad de sostener estudio y trabajo al mismo tiempo, decidió renunciar.

Entérese: ¿Petro podrá justificar su ‘fórmula’ para aumentar 23% el salario mínimo ante el Consejo de Estado?

Y es que para hacerse a una idea del panorama, Raquel Garavito, presidenta de Fedeseguridad, le contó a este medio que el impacto en el sector de la vigilancia es directo porque más del 80% de la estructura de costos corresponde al personal operativo.

Actualmente hay cerca de 400.000 vigilantes formales en Colombia, vinculados a más de 955 empresas supervisadas por la Superintendencia de Vigilancia. La tarifa mínima del servicio está regulada por el Estado y se ajusta automáticamente cuando sube el salario mínimo.

Pero este año el impacto fue mayor. Un puesto de vigilancia 24 horas con arma —que implica tres turnos— costaba en 2025 alrededor de $15,3 millones mensuales. Hoy está cerca de $18,8 millones. El aumento no solo obedece al salario mínimo, sino también a los cambios introducidos por la reforma laboral: reducción de jornada de 48 a 42 horas, ampliación del recargo nocturno y mayores pagos por dominicales y festivos. En la práctica, el incremento total en costos para el sector se acerca al 31%.

Le interesa: Más de 2 millones de personas ganan un salario mínimo en Colombia, ¿qué pasará ahora?

Aunque no se habla de despidos masivos, sí se están viendo ajustes operativos. Algunas copropiedades y empresas están migrando de esquemas 24/7 a coberturas parciales, reorganizando turnos o explorando soluciones tecnológicas. Sin embargo, el gremio insiste en que la tecnología es complementaria y no sustituye al vigilante en entornos críticos.

También advierten un riesgo mayor: la contratación de esquemas informales o empresas sin licencia, lo que puede derivar en sanciones de entre 20 y 40 salarios mínimos.