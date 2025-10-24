x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Lácteos La Fontana, un siglo de tradición de leches y quesos

Un legado familiar que nació de unos quesitos en una canasta se convirtió en una planta de productos lácteos que llega a 17 municipios de Antioquia.

  • El 90% de los productos de Lácteos La Fontana llega a 17 municipios, entre ellos los que conforman el Valle de Aburrá. FOTO Camilo Suárez
    El 90% de los productos de Lácteos La Fontana llega a 17 municipios, entre ellos los que conforman el Valle de Aburrá. FOTO Camilo Suárez
  • Lácteos La Fontana, un siglo de tradición de leches y quesos
hace 3 horas
bookmark

Era 1920 cuando Arsecio Torres, un campesino del Norte de Antioquia, hacía quesito casero para dejarlo en la canasta afuera de su casa en donde un bus escalera lo recogía y llevaba hasta Medellín para venderlo. Todos sus hijos también aprendieron el arte de la elaboración de quesos. Emeterio, uno de ellos, al crecer invirtió en su propia finca lechera y finalmente, en 1980, creó la Quesera La Fontana, llamada así por una finca de una radionovela que escuchaba su mamá y dándole el presagio de la fuente de crecimiento y abundancia que sería después para su familia.

Entre la leche y el quesito, fueron criados sus hijos Lina, Wilder y John Emeterio, y pronto aprendieron el oficio, y se sumaron a las labores de la empresa, tanto en la planta como en la administración. Fue así hasta que, en 2004, Emeterio decidió pasarles su legado. En ese año, se conformó la asociación entre los tres hermanos y nació Lácteos La Fontana, ubicado en el mismo local de la carretera, antes de la entrada a Don Matías.

El crecimiento tomó mucho esfuerzo, pero como familia lo enfrentaron: “Nos sincronizamos y somos brazos extendidos entre todos, pues esto es un negocio familiar, entonces todos estamos involucrados”. Empezaron a capacitarse y consiguieron nuevos equipos, así ampliaron la planta de producción. Hoy, esta empresa tiene más de 30 empleados y 60 productores de leche, procesa 25 mil litros de leche diarios y crean quesitos, cuajadas, mantequilla, crema de leche y bebidas lácteas. Sus productos llegan a 17 municipios de Antioquia, siendo el Valle de Aburrá su mercado más fuerte.

Lácteos La Fontana, un siglo de tradición de leches y quesos

Para Lina, la motivación que mantiene a La Fontana es la pasión y el equipo de trabajo. Desde los empleados, productores, proveedores, distribuidores y colaboradores, todos son parte del engranaje que mueve la empresa: “Nosotros no somos ruedas sueltas. Todos hacemos parte de un equipo”.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha sido como el aceite que ayuda a que las ruedas giren. Es un aliado estratégico que les ha permitido capacitarse y conocer el mercado, no solo nacional sino internacional. Lina ha participado en misiones lácteas en Boyacá, Cundinamarca, Uruguay y Holanda, donde ha aprendido sobre el mercado y nuevas estrategias para aplicar en su propia empresa.

Este trabajo de constante modernización y formación les ha dado grandes frutos: en 2011, participaron en el programa Antójate de Antioquia y recibieron el premio a la Mejor Cuajada de Antioquia, además de otros reconocimientos por su trayectoria.

La tradición familiar de leche y queso sigue hasta la siguiente generación. Los sobrinos e hijos de Lina ya están involucrados en la empresa. Esta familia antioqueña tiene el objetivo de que La Fontana siga siendo una fuente de abundancia generación tras generación.

Temas recomendados

Don Matías
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida