Video | ¡Ni Messi se salva! Así reaccionó el argentino ante una estricta requisa en aeropuerto de EE.UU. durante el Mundial

La delegación argentina comandada por Lionel Messi se desplazó desde Dallas a Miami para enfrentar su duelo contra Cabo Verde en el Hard Rock Stadium por los dieciseisavos de final. En medio de ese desplazamiento vivieron un curioso momento.

Tal como ha sucedido con otros seleccionados en el certamen, el equipo albiceleste se debió someter a una exhaustiva revisión por parte de las autoridades aéreas antes de abordar su vuelo rumbo a Miami.

En medio de ese proceso, los agentes le solicitan a jugadores y demás integrantes de la delegación que sacaran todo lo que llevan en los bolsillos y abrieran sus maletas para revisar el equipaje, todo esto a metros de montarse al avión.

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Adicional a esto, a los jugadores se les pidió sentarse al lado de la fila y se les chequeó con un detector de metales que no llevaran algún otro elemento. Entre esos futbolistas estaba Lionel Messi, a quien una cámara lo captó mientras un agente lo revisaba.

Contrario a quienes pensarían que habría una molestia por parte del 10 argentino, Lionel estuvo en todo momento riéndose de la revisión. En las imágenes se observa que dicha risa con complicidad de sus compañeros tenía también un hecho aledaño y curioso para la delegación.