Caso UNGRD: Corte Suprema deja en libertad al exministro Luis Fernando Velasco

Esta decisión se tomó al resolver una tutela a favor del exfuncionario, quien reclamaba la protección constitucional a su derecho fundamental al debido proceso.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó revocar la medida de aseguramiento impuesta al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Para el alto tribunal, según los argumentos conocidos por EL COLOMBIANO, la magistrada Aura Rosero, del Tribunal Superior de Bogotá, se extralimitó en sus funciones al imponer una medida de aseguramiento mucho más gravosa que la que había solicitado originalmente la Fiscalía General de la Nación.

Ante esta irregularidad, la Corte dejó sin efectos la detención preventiva y ordenó emitir de manera inmediata las órdenes correspondientes para hacer efectiva su libertad.

El magistrado ponente, Hugo Quintero, urgió a la secretaría del tribunal a notificar rápidamente la decisión por tratarse de un asunto de libertad. Con este fallo, Velasco saldrá de la celda donde permanecía recluido en una guarnición militar en la ciudad de Cali.

Pese a esta decisión, la Corte Suprema de Justicia aclaró de forma enfática que esta medida no pone fin al proceso penal en contra de Velasco ni constituye un pronunciamiento sobre su responsabilidad en los hechos de corrupción investigados. El exministro continuará vinculado y bajo investigación de la Fiscalía.

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Según el ente acusador, el exministro del Interior habría coordinado y direccionado contratos de la UNGRD junto con Olmedo López a favor de ciertos congresistas, presuntamente para asegurar apoyos políticos en el Congreso de la República. La Fiscalía ha sostenido que cuenta con material probatorio suficiente para llevarlo a juicio formal ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

Velasco quedará en libertad a horas de terminar el gobierno de Gustavo Petro, sin embargo, para el 12 de agosto hay una audiencia preparatoria contra los dos exministros, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla.

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