Caso UNGRD: Corte Suprema deja en libertad al exministro Luis Fernando Velasco

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó revocar la medida de aseguramiento impuesta al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esta decisión se tomó al resolver una tutela a favor del exfuncionario, quien reclamaba la protección constitucional a su derecho fundamental al debido proceso.
Conozca: Cuatro años a bordo de sí mismo: crónica de la relación “tóxica” de Petro con el poder