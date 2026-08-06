James deja sin argumentos a Lorenzo para volver a convocarlo, y el reloj corre en su contra

El futuro de James Rodríguez sigue sin definirse. A pocas semanas del cierre de los principales mercados de fichajes del mundo, el capitán de la Selección Colombia continúa como agente libre y la posibilidad que parecía más cercana para continuar su carrera acaba de perder fuerza.
De esa manera, el técnico no tendría argumentos para convocarlo de cara a los partidos amistosos de septiembre y octubre, ya confirmados frente a México y Perú, mientras la Federación continúa buscando más rivales.
En los últimos días, diferentes versiones ubicaban al volante cucuteño como una de las prioridades del Club América de México. Sin embargo, desde territorio manito aseguran que ese supuesto interés nunca existió y que todo se trató de una especulación.