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Mujer que prendió fuego a su pareja mientras dormía, en Medellín, fue condenada a 18 años de cárcel

El hecho sucedió el 31 de enero pasado, en el centro oriente de la ciudad, luego de una discusión en la que el hombre fue rociado en gasolina e incendiado. Un juez avaló el preacuerdo entre la Fiscalía y la acusada.

  • Luego de avalar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y Laura María Rave, un juez de conocimiento la condenó a 18 años se prisión por su responsabilidad en el crimen de su compañero sentimental. Foto: Cortesía
    Luego de avalar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y Laura María Rave, un juez de conocimiento la condenó a 18 años se prisión por su responsabilidad en el crimen de su compañero sentimental. Foto: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
06 de agosto de 2026
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Por los delitos de homicidio e incendio, ambas conductas agravadas, fue condenada a 18 años de cárcel Laura Rave, la mujer que roció gasolina en el lugar en el que dormía su compañero sentimental, en Medellín, y le prendió fuego, ocasionándole la muerte.

El hecho sucedió el pasado 31 de enero, en el barrio La Milagrosa, oriente de la capital antioqueña, cuando, en la madrugada, y después de una discusión, la mujer salió de la casa de su pareja, Alexis Ospina Piedrahita, de 27 años, y regresó minutos después para regar gasolina e incendiar el inmueble con él en su interior.

El incendio se registró a la 1:24 de la mañana en la propiedad ubicada en la carrera 32 con calle 35A, la comuna 9, cuando la mujer, en aparente estado de embriaguez, llegó a la vivienda y luego de que no la dejaran entrar, le prendió fuego a la propiedad, con Alexis dentro de la misma.

La acusada huyó de Medellín hacia Pereira y se entregó en febrero en una estación de policía de esa ciudad. Los uniformados la trasladaron a un centro asistencial debido a las lesiones sufridas en la conflagración.

La Fiscalía recopiló pruebas que sirvieron para sustentar la responsabilidad de la mujer. En un video, registrado en cámaras de seguridad del sector, se aprecia el recorrido antes de cometer el asesinato.

El hombre, quien fue atacado mientras dormía, falleció por la gravedad de las quemaduras que sufrió en más del 85 por ciento de su cuerpo.

Siga leyendo: Defensoría alerta por 129 casos de feminicidios y 4.957 de violencia intrafamiliar en primer trimestre de 2026

La condena se produjo luego de que fuera avalado el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y la responsable del crimen, que ahora deberá pagar cárcel por asesinar a su pareja.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué hechos cometió Laura Rave y cuál fue el resultado de la agresión?
Tras una discusión ocurrida la madrugada del 31 de enero en el barrio La Milagrosa de Medellín, la mujer regó gasolina e incendió la vivienda en la que dormía su pareja, Alexis Ospina Piedrahita, de 27 años. El hombre falleció a causa de la gravedad de las quemaduras, las cuales afectaron más del 85 % de su cuerpo.
¿Qué acciones realizó la agresora después del ataque y cómo se logró su captura?
Tras provocar el incendio y sufrir lesiones durante la conflagración, la mujer huyó de Medellín hacia Pereira. En febrero se entregó voluntariamente en una estación de Policía de esa ciudad, desde donde fue trasladada a un centro médico para recibir atención por sus heridas antes de quedar a disposición de las autoridades.
¿A qué condena fue sentenciada y bajo qué figura jurídica se definió su pena?
Un juez de conocimiento la condenó a 18 años de prisión por los delitos de homicidio e incendio, ambos agravados. La sentencia se definió tras avalarse un preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y la acusada.

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