Mujer que prendió fuego a su pareja mientras dormía, en Medellín, fue condenada a 18 años de cárcel

El hecho sucedió el pasado 31 de enero, en el barrio La Milagrosa, oriente de la capital antioqueña, cuando, en la madrugada, y después de una discusión, la mujer salió de la casa de su pareja, Alexis Ospina Piedrahita, de 27 años, y regresó minutos después para regar gasolina e incendiar el inmueble con él en su interior.

Por los delitos de homicidio e incendio, ambas conductas agravadas, fue condenada a 18 años de cárcel Laura Rave, la mujer que roció gasolina en el lugar en el que dormía su compañero sentimental, en Medellín, y le prendió fuego, ocasionándole la muerte.

El incendio se registró a la 1:24 de la mañana en la propiedad ubicada en la carrera 32 con calle 35A, la comuna 9, cuando la mujer, en aparente estado de embriaguez, llegó a la vivienda y luego de que no la dejaran entrar, le prendió fuego a la propiedad, con Alexis dentro de la misma.

La acusada huyó de Medellín hacia Pereira y se entregó en febrero en una estación de policía de esa ciudad. Los uniformados la trasladaron a un centro asistencial debido a las lesiones sufridas en la conflagración.

La Fiscalía recopiló pruebas que sirvieron para sustentar la responsabilidad de la mujer. En un video, registrado en cámaras de seguridad del sector, se aprecia el recorrido antes de cometer el asesinato.

El hombre, quien fue atacado mientras dormía, falleció por la gravedad de las quemaduras que sufrió en más del 85 por ciento de su cuerpo.

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La condena se produjo luego de que fuera avalado el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía General de la Nación y la responsable del crimen, que ahora deberá pagar cárcel por asesinar a su pareja.

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