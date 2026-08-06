Mujer que prendió fuego a su pareja mientras dormía, en Medellín, fue condenada a 18 años de cárcel

Por los delitos de homicidio e incendio, ambas conductas agravadas, fue condenada a 18 años de cárcel Laura Rave, la mujer que roció gasolina en el lugar en el que dormía su compañero sentimental, en Medellín, y le prendió fuego, ocasionándole la muerte.
El hecho sucedió el pasado 31 de enero, en el barrio La Milagrosa, oriente de la capital antioqueña, cuando, en la madrugada, y después de una discusión, la mujer salió de la casa de su pareja, Alexis Ospina Piedrahita, de 27 años, y regresó minutos después para regar gasolina e incendiar el inmueble con él en su interior.