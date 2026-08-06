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Otras dos clínicas más con saturación de urgencias en Medellín: la del CES y el Rosario también están al borde del colapso

Gremio médico atribuye la situación al cierre de las urgencias en algunas clínicas y al no pago por parte de EPS intervenidas por el Gobierno Nacional. El panorama es crítico.

  • La Clínica CES indicó que ante el incremento masivo en la demanda de pacientes, su personal continúa brindando atención prioritaria basada en la gravedad de cada caso. Foto: Cortesía
    La Clínica CES indicó que ante el incremento masivo en la demanda de pacientes, su personal continúa brindando atención prioritaria basada en la gravedad de cada caso. Foto: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
06 de agosto de 2026
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La alerta por la saturación de los servicios de urgencias médicas en Medellín sigue expandiéndose por la ciudad y ahora la voz de preocupación se escuchó en la Clínica Ces, que que alcanzó una ocupación del 176%, y en El Rosario, que advirtió que los tiempos de espera podrían incrementarse significativamente.

Según informaron las directivas de la Clínica CES, ante este incremento masivo en la demanda de pacientes, su personal continúa brindando atención prioritaria basada en la gravedad de cada caso. La situación, indicó Paula Andrea Aristizábal, líder de Gestión Clínica del centro hospitalario, es normal en época de Feria de las Flores.

“Es claro que la Feria de las Flores implica un aumento en la demanda de los servicios de salud. La actual sobreocupación es que esa demanda es superior a la capacidad que tenemos de responder. Sí estamos atendiendo los pacientes, solo que son unos tiempos extendidos de atención y tenemos estrategias internas que nos permiten atenderlos.

Conozca: El decálogo que el gremio de hospitales y clínicas envió al próximo gobierno para enfrentar crisis de salud

Entre las estrategias que, de acuerdo con Aristizábal la Clínica CES está desarrollando para mitigar la emergencia, está la priorización a través del triaje, con el propósito de ser más oportunos y ágiles en la atención de los pacientes, y el aumento en la capacidad interna para responder a la demanda.

“Frecuentemente, estamos compartiendo la capacidad y cómo va evolucionando la sobreocupación, y sí hacemos un llamado muy importante a toda la ciudadanía, al autocuidado y al hacer un óptimo uso de los servicios de urgencias, tanto de clínicas es como de toda la ciudad”, agregó la directiva.

Por su parte, en la Clínica El Rosario, el panorama no es diferente. Sus servicios de urgencias enfrentan una demanda que supera la capacidad habitual de atención de las instituciones.

La institución aseguró estar trabajando activamente en la optimización de sus procesos para garantizar una atención segura y humana a pesar de las dificultades operativas.

En días pasados, el Hospital San Vicente Fundación se declaró en alerta tras una saturación del 300% en sus servicios de urgencia para adultos.

Dicha sobrecarga de su capacidad operativa y de expansión ha hecho que, incluso, haya pacientes que llevan más de cinco días a la espera de la definición de su atención o asignación de cama.

El director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), Luis Sánchez, explicó que la saturación hospitalaria se debe, principalmente, a que varias EPS no pagan oportunamente, lo que reduce la red de atención y obliga a los pacientes a acudir a hospitales de alta complejidad.

La solución, dijo el directivo, es regularizar los pagos, ampliar la red y orientar a los pacientes; además, preocupa que clínicas privadas cierren servicios poco rentables como urgencias, maternidad y pediatría.

“Con el anuncio que hizo la Clínica del Norte, que va a cerrar el servicio de urgencias, está colapsando al Marco Fidel Suárez, de Bello, Bello Salud, la Clínica Antioquia. Hoy los servicios de salud no son rentables financieramente, y las clínicas privadas lo cierran”, puntualizó, Sánchez.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es la situación actual en la Clínica CES, la Clínica El Rosario y el Hospital San Vicente Fundación?
La Clínica CES alcanzó un nivel de ocupación del 176 % y la Clínica El Rosario advirtió sobre incrementos significativos en los tiempos de espera por sobredemanda. Esta alerta se suma a la del Hospital San Vicente Fundación, que registró una saturación superior al 300 % en urgencias para adultos, donde algunos pacientes acumulan hasta cinco días esperando cama o definición médica.
¿Cómo funciona el triage cuando las urgencias están saturadas?
El triage clasifica a los pacientes de acuerdo con la gravedad de su estado de salud y no por el orden de llegada. Las personas con riesgo vital reciben atención inmediata, mientras que quienes presentan condiciones menos graves pueden esperar más tiempo hasta que haya disponibilidad médica.
¿Qué hospitales de Medellín han reportado recientemente problemas de saturación?
En los últimos días han reportado altos niveles de ocupación el Hospital San Vicente Fundación, la Clínica CES y la Clínica El Rosario. Además, el cierre de algunos servicios de urgencias en otras instituciones ha incrementado la demanda sobre estos centros asistenciales.

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