Video | Con gol “sin querer” de Haaland, Noruega venció 2-1 a Costa de Marfil y se medirá a Brasil en octavos del Mundial

Noruega remó con paciencia y estrategia, y clasificó a octavos de final tras vencer por 2-1 a Costa de Marfil, gracias al desempate anotado por su goleador Erling Haaland este martes 30 de junio en el Dallas Stadium de Texas.
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Los “Vikingos”, que se medirán con Brasil por un boleto a cuartos el 5 de julio en Nueva Jersey, abrieron el marcador a los 39 minutos con disparo cruzado y al ángulo de Antonio Nusa y sellaron el triunfo con el tanto del “androide” del Manchester City.