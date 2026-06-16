Video | Bayern Múnich le rinde un homenaje a Luis Díaz antes de su debut en el Mundial 2026

Lucho, quien acaba de ser papá por tercera vez, se siente no solo feliz y agradecido, sino emocionado por lo que vivirá desde este miércoles con la Selección, su primer Mundial de fútbol.

“En cualquier lugar donde me ponga Dios, voy a estar feliz”, afirma Lucho, quien ahora en Alemania se ganó el cariño de los aficionados por su juego, goles y su calidad tanto dentro como fuera del campo.

La entrevista explora ese lado humano de Luis Díaz, sus anhelos, sueños y la expectativa que tiene para su primer mundial con la Tricolor; además, exalta la presencia de los aficionados colombianos en todo el mundo y en especial en Norteamérica, donde se espera que sean mayoría amarilla siempre que la Selección juegue.

Bayern Múnich hizo una publicación en sus redes sociales en la que el protagonista es Luis Díaz, el delantero guajiro que este miércoles debutará con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica.

“Portugal, Liverpool, y ahora Alemania han sido unos países increíbles, con una lengua diferente a la mía, pero trato de disfrutar al máximo todo, porque estoy haciendo lo que más amo y por eso estoy muy agradecido”, comenta en el video el colombiano.

De inmediato, en el video, aparece Alejandro Osorio, quien cuenta la historia de su madre, una mujer que emigró hace 42 años de Colombia y empezó a trabajar vendiendo comida en un carro móvil, y ahora él trabaja en Arepa Lady, un pequeño restaurante en Nueva York, donde miles de clientes han llegado por esa sazón que les recuerda la tierrita.

En la publicación de Exploración Comunitaria del FC Bayern, también entrevistaron a Andrea Chavarro de Lulada Club, una artista que divierte a los espectadores con salsa y mucho sabor. Hija de padres colombianos que lleva en la sangre esa pasión por los tambores, la salsa, la cumbia y todos los ritmos caribeños que se disfrutan en Colombia.

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Lucho, por su lado, al ser indagado sobre lo que extraña de Colombia, mencionó que son muchas cosas: la comida, la gente, la cultura, las personas, estar cerca de la familia.

“Siempre estoy escuchando música, en el entrenamiento, en casa, en el carro, porque siempre trato de recordar mucho a mi país, a Colombia”, resaltó el guajiro.

Andrea Chavarro, por su parte, menciona en el video que también la música es algo que en Colombia va ligado con las celebraciones familiares de Navidad, Año Nuevo y cualquier celebración, por eso los colombianos son alegres, fiesteros y se gozan todo.

Lucho se siente respaldado por los aficionados colombianos y sueña con tener los estadios llenos de colombianos respaldándolos. “Agradecido siempre con la gente colombiana por el apoyo que siempre nos muestras, y esperamos que en el Mundial nos sigan apoyando fuerte”.

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Sobre ese apoyo y la reacción de los colombianos cuando juega la Selección, Alejandro recordó que, en la pasada Copa América, que se disputó en Estados Unidos, cada que Colombia jugó fue una fiesta en las calles.

“Todos los restaurantes colombianos se rebosaron de aficionados que llegaron con sus cornetas, camisetas, ponchos, sombreros para celebrar y respaldar a la Selección mientras disfrutaban de una comida típica, nos tocó cerrar y rechazar a algunos porque ya no teníamos más espacio”, recordó Osorio.

Colombia juega los dos primeros partidos del Mundial en territorio mexicano, este miércoles en Ciudad de México ante Uzbekistán y luego en Guadalajara para enfrentar a República del Congo, para finalmente viajar a Miami a disputar el duelo ante Portugal, para el cierre de la fase de grupos.

Lucho, por su parte, resalta que “los colombianos somos creativos, trabajadores, humildes, muy echados para adelante y luchadores, me identifico mucho con todo esto”, concluyó el delantero nacional.