Uruguay empató ante Arabia Saudita en su arranque en el Mundial 2026

Uruguay, con empate 1-1, comenzó este lunes contra Arabia Saudita su andadura en el Mundial 2026, un torneo al que llegó con bajas importantes y dudas sobre su juego, a pesar de contar con jugadores curtidos en grandes ligas.

La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, se estrenó en Miami contra un rival en teoría asequible en el Grupo H, que completan España, vigente campeona de Europa y una de las grandes favoritas del torneo, y el humilde Cabo Verde, que empataron 0-0. Pero Arabia se mostró fuerte y puso a sufrir al elenco uruguayo, contra el que abrió el marcador el defensor Abdulelah Al-Amri al minuto 41, en el Hard Rock Stadium de Miami.

En la parte complementaria, con un Uruguay volcado al ataque, Bielsa sustituyó a Darwin Núñez y Matías Viña para dar ingreso a Agustín Canobbio y Juan Manuel Sanabria. La Celeste asfixió a los asiáticos y tuvo un remate al palo por parte de Ugarte al 60’.

La recompensa llegó al minuto 80. Tras un gran centro de Sanabria, Viñas cabeceó y, ante una floja respuesta del portero árabe, Maximiliano Araújo capitalizó el rebote en el área chica para lograr el 1-1 final.

Reviva el minuto a minuto: