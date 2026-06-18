Suiza goleó a Bosnia-Herzegovina y encamina su andar en el Mundial-2026

Suiza goleó por 4-1 a Bosnia-Herzegovina este jueves en Los Ángeles en un duelo europeo por el parejo Grupo B que se destrabó en los minutos finales y acercó a los helvéticos a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Una volea perfecta de Johan Manzambi se transformó a los 74 minutos en la llave del partido para un equipo suizo que dominó a Bosnia, pero sufrió para sacar el cero del arco del combinado que eliminó a Italia en la repesca camino a la Copa del Mundo.