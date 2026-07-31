El 85 % de los firmantes de paz de 2016 siguen comprometidos con el Acuerdo: Agencia para la Reincorporación

“Hoy estamos haciendo el empalme ante el pueblo con las sillas vacías del gobierno entrante”, con esa frase, la directora saliente de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller, inició el proceso de rendición de cuentas de la entidad, en la que resaltó varios puntos positivos. Su mensaje no solo fue institucional: con una voz cortada y algunas lágrimas, la funcionaria pidió que se tuvieran en cuenta los logros de la paz para conservarla. El pedido al presidente electo, Abelardo de La Espriella, por parte de Miller fue conciso: mantener la institucionalidad creada para la implementación del Acuerdo de Paz, garantizar recursos para los programas de reincorporación y evitar discursos que afecten o estigmaticen a los firmantes.

La funcionaria insistió en que la continuidad de la Agencia y de las demás entidades encargadas de implementar el Acuerdo de Paz será determinante para sostener los avances alcanzados en los últimos años.

¿Cuál es el balance de la ARN hasta 2026?

Durante la presentación, la ARN destacó los resultados obtenidos en materia de acceso a tierras, vivienda, proyectos productivos, educación y acompañamiento a las personas que dejaron las armas tras la firma del acuerdo con las extintas Farc. Lea también: Firmantes de paz, sin Estado que los proteja: los hallazgos de la Corte que rajan al Gobierno Con corte a junio de 2026, el Programa de Reincorporación Integral registraba 11.353 personas vinculadas, mientras que el Gobierno informó la entrega de 20.662 hectáreas distribuidas en cerca de 130 predios para fortalecer los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y desarrollar iniciativas productivas. En vivienda, la entidad reportó la gestión de cerca de 1.600 soluciones habitacionales para excombatientes y sus familias. De ese total, 502 ya fueron entregadas en municipios de Cauca, Caquetá y Meta; 299 permanecen en construcción y 793 cuentan con financiación asegurada. La Agencia también informó inversiones por $23.671 millones para financiar 62 proyectos productivos colectivos, que benefician a 1.762 personas en departamentos como Cauca, Meta, Sucre, Arauca, Nariño, Tolima, Huila y Antioquia. A ello se suman 1.444 proyectos individuales, respaldados con $15.816 millones, dirigidos a 1.978 personas, así como un convenio con el Banco Agrario que permitió el desembolso de 267 créditos, por más de $6.090 millones. Amplíe información: Magistrado Ramelli asegura que De la Espriella no ha contestado solicitud para dialogar con la JEP En el componente educativo, la ARN señaló que, mediante un convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), 1.720 personas obtuvieron el título de bachiller entre 2023 y 2025, mientras que otras 470 tienen prevista su graduación durante este año. Además, el fondo creado junto con el Icetex ha apoyado los estudios de 105 personas en reincorporación y 63 hijos de firmantes. La entidad agregó que también ha acompañado a integrantes activos y retirados de la Fuerza Pública que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A junio de este año, 1.013 comparecientes habían ingresado al programa y 925 continuaban vinculados.

Las preocupaciones: ¿por qué debe cuidarse el Acuerdo de Paz?

Más allá de los resultados, el mensaje central de la jornada estuvo enfocado en la continuidad de la política pública de reincorporación. Miller pidió al próximo gobierno cumplir los compromisos derivados del Acuerdo de Paz y mantener el respaldo institucional a quienes continúan en el proceso de reincorporación. ”Decirle al gobierno entrante que pare la estigmatización hacia los y las firmantes del Acuerdo de Paz. El 85 por ciento de los firmantes siguen comprometidos, 10 años después, con su palabra, con lo que firmaron”, sostuvo en la presentación del informe, que fue relatado por Consonante, el medio de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) La directora también rechazó que los excombatientes sean equiparados con las disidencias armadas. “No es válida esa narrativa en donde se les quiere hacer parecer lo mismo que las disidencias de las Farc. Un número muy marginal se regresaron las armas, pero la gran mayoría siguen comprometidos con la paz, con la vida civil y con la democracia”, afirmó. Lea además: Entre cierres, resistencia e incertidumbre, así sobreviven los negocios de excombatientes Además recordó, desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados cerca de 500 firmantes, una situación que, en su criterio, hace aún más importante evitar discursos que puedan incrementar los riesgos para esta población. Durante el encuentro también participaron firmantes del Acuerdo de Paz, quienes expresaron preocupación por el rumbo que pueda tomar la política de reincorporación con la llegada del nuevo Ejecutivo. “Hoy no somos 11.300 firmantes, sino 11.300 familias de firmantes del Acuerdo de Paz”, dijo Albeiro Durán Quintero, líder del proceso de reincorporación en el Catatumbo.

El dirigente aseguró que existe incertidumbre frente a los anuncios realizados por el gobierno electo sobre posibles cambios en la estructura estatal encargada de implementar el acuerdo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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