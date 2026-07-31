El 85 % de los firmantes de paz de 2016 siguen comprometidos con el Acuerdo: Agencia para la Reincorporación

“Hoy estamos haciendo el empalme ante el pueblo con las sillas vacías del gobierno entrante”, con esa frase, la directora saliente de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller, inició el proceso de rendición de cuentas de la entidad, en la que resaltó varios puntos positivos. Su mensaje no solo fue institucional: con una voz cortada y algunas lágrimas, la funcionaria pidió que se tuvieran en cuenta los logros de la paz para conservarla.
El pedido al presidente electo, Abelardo de La Espriella, por parte de Miller fue conciso: mantener la institucionalidad creada para la implementación del Acuerdo de Paz, garantizar recursos para los programas de reincorporación y evitar discursos que afecten o estigmaticen a los firmantes.