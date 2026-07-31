Posesión Abelardo de la Espriella: más de 11.000 uniformados estarán desplegados en Cali

Un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por más de 11.000 uniformados de la Fuerza Pública, será desplegado en Cali y varios municipios del Valle del Cauca para garantizar la seguridad durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo viernes 7 de agosto.
La estrategia fue definida en un consejo de seguridad realizado en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, al que asistieron autoridades nacionales, regionales, altos mandos militares y de Policía, así como representantes del presidente electo.
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