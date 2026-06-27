¿David Ospina, titular ante Portugal? Esta sería la posible nómina de Colombia para el duelo en Miami

Aunque no es directo ni explícito, un mensaje que Milton Patiño, entrenador de arqueros de Atlético Nacional, posteó en sus redes, en el que dice: “Ayer tu gran historia, mañana aún un misterio, hoy es tu gran regalo”, y la frase “Que Dios bendiga este memorable día que ha escogido para tí”, pusieron a especular a los aficionados de la Selección Colombia, con la posibilidad de que sea un mensaje por la titularidad de Ospina.

El día arrancó con un mensaje que sorprendió a muchos y que hace pensar en algo que sería especial para David Ospina, su familia y sus seguidores: podría ser titular con Colombia ante Portugal.

Lo cierto es que las dos frases están acompañadas de una foto en la que Patiño y Ospina se dan un abrazo y, por la cercanía y amistad que han construido, muchos hablan de que sería la manera como el entrenador de arqueros de Nacional celebra la presencia de David en el arco de Colombia para el cierre de la fase de grupos en el Mundial de Norteamérica.

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Colombia se mide ante Portugal a las 6:30 de la tarde, en Miami, y una victoria o un empate mantendría a los dirigidos por Néstor Lorenzo en el primer lugar del Grupo K, mientras que una derrota los enviaría al segundo lugar de la tabla.

A pocas horas de que arranque el juego en Miami, se habla de que la posible nómina de Colombia sería con David Ospina; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias, James Rodríguez; Luis Díaz y Jhon Córdoba.

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Colombia debe tener cuidado con jugadores como Johan Mojica, Jhon Lucumí y Jefferson Lerma, que tienen amarilla y, por ello, no deben recibir otra en el duelo ante Portugal, pues se perderían el siguiente juego, por los 16avos de final.

La posible nómina de Portugal sería con Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo.

Hay que recordar que el duelo se podrá ver en el país a través de Caracol, RCN, sus Apps y señales HD2, además de www.elcolombiano.com.co, desde las 6:30 de la tarde.