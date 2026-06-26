Senegal goleó 5-0 a Irak y ahora espera clasificarse a 16avos como mejor tercero del grupo I: vea los goles

Senegal selló una exhibición histórica este viernes 26 de junio en el Toronto Stadium al aplastar 5-0 a Irak este viernes 26 de junio en la última jornada del Grupo I del Mundial de Norteamérica 2026.

Con este resultado, el conjunto africano revive notablemente sus esperanzas para avanzar a la ronda de 32 como uno de los mejores terceros puestos del torneo, finalizando con una diferencia de goles de +2. Por su parte, la escuadra asiática se despide de la cita orbital sin ningún punto en la tabla.