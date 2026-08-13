Odinsa avanza hacia Grupo Argos Asset Management con crecimiento financiero y de infraestructura

Odinsa inició su proceso de evolución hacia Grupo Argos Asset Management, con el objetivo de convertirse en el único gestor de activos del Grupo Empresarial Argos y concentrar la generación de oportunidades de inversión y atracción de capital mediante verticales especializadas en infraestructura. La compañía cerró el primer semestre de 2026 con un desempeño financiero positivo. Entre enero y junio registró ingresos por $188.018 millones, un crecimiento de 18% frente al mismo periodo de 2025. El Ebitda alcanzó $133.235 millones, con un aumento de 32%, mientras que la utilidad neta llegó a $118.491 millones, lo que representa un incremento de 36% frente al año anterior.

Este comportamiento estuvo acompañado por una mayor escala de los activos viales y aeroportuarios gestionados, conocidos como Assets Under Management (AUM). Estos pasaron de $3,74 billones (US$1.187 millones) en el primer trimestre a $3,88 billones (US$1.231 millones) en el segundo trimestre. La solidez financiera y la estrategia de crecimiento permitieron que Odinsa obtuviera por primera vez la calificación AAA, la máxima escala de riesgo crediticio en el ámbito nacional otorgada por Fitch Ratings. El resultado se suma al desempeño registrado entre abril y junio. En ese periodo, los ingresos totales ascendieron a $70.828 millones, con un crecimiento de 154% frente al segundo trimestre de 2025. El Ebitda trimestral fue de $38.912 millones, un aumento de 575%, mientras que la utilidad neta alcanzó $34.458 millones, con un crecimiento de 392%. “Los más de 30 años de experiencia técnica, financiera y legal de Odinsa nos han permitido avanzar hacia un nuevo reto que vemos con mucho entusiasmo: ampliar nuestra visión para consolidarnos en un gestor profesional de activos de infraestructura, con el desafío adicional de ser el único gestor de activos del Grupo Empresarial Argos; de ahí la futura transformación hacia Grupo Argos Asset Management”, afirmó Jean Pierre Serani, presidente de Odinsa.

Tráfico aeroportuario creció 6,4% durante el semestre

El desempeño operativo también mostró resultados positivos. Durante el primer semestre de 2026, las concesiones aeroportuarias gestionadas por Odinsa registraron un crecimiento interanual de 6,4% en el tráfico de pasajeros.

El número de pasajeros pasó de 24,3 millones entre enero y junio de 2025 a 25,8 millones en el mismo periodo de 2026. El aumento estuvo impulsado principalmente por el comportamiento del tráfico internacional en dos de los principales aeropuertos de la plataforma: El Dorado de Bogotá, operado por Opain, y el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, administrado por la concesión Quiport. En Quito, el aeropuerto Mariscal Sucre ascendió al cuarto lugar entre las terminales con mayor movimiento de carga aérea de América Latina y el Caribe, de acuerdo con ACI-LAC. La terminal movilizó 405.024 toneladas métricas de carga, de las cuales las flores representaron más del 92% de las exportaciones, consolidando al aeropuerto como un punto estratégico para esta actividad. En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Odinsa trabajó junto con las autoridades para ampliar el área destinada a inmigración. Las obras incluyeron la construcción de una nueva área administrativa de 187 metros cuadrados, la ampliación de 540 metros cuadrados de infraestructura y un aumento del 71% en el espacio destinado a las filas de atención. Estas intervenciones buscan mejorar la capacidad operativa y las condiciones de atención en uno de los principales puntos de entrada y salida internacional del país. Además, las concesiones viales también presentaron un comportamiento favorable durante los primeros seis meses del año. En total, registraron un tráfico de 20,3 millones de vehículos, frente a los 19,8 millones contabilizados en el primer semestre de 2025. Esto equivale a un crecimiento interanual de 2,7%. Entre los proyectos en ejecución se destaca la segunda etapa del Túnel de Oriente, que al corte del 31 de julio presentaba un avance general de 23%, incluyendo las obras civiles y las gestiones prediales, sociales y ambientales.

Actualmente, seis de los 13 frentes de obra están activos, mientras que el puente Sajonia 2 registra un avance de 99%. La compañía también resaltó la operación de las concesiones Conexión Pacífico 2, Malla Vial del Meta y Autopistas del Café, que reportaron resultados positivos en tráfico, operación, mantenimiento, atención a los usuarios y gestión socioambiental. Según Odinsa, estos proyectos ratifican el papel de las concesiones como infraestructuras que contribuyen al progreso y desarrollo de los territorios en los que tienen presencia.

Nuevas oportunidades de inversión en infraestructura

Jean Pierre Serani señaló que los resultados financieros y operativos reflejan una mayor eficiencia y madurez en la gestión de activos, elementos que, a su juicio, respaldan la transformación de la compañía.

“El presente de Odinsa evidencia una eficiencia operativa y una madurez en la gestión de activos reafirmada por la calificación AAA otorgada por Fitch, que nos da la confianza para dar el salto hacia Grupo Argos Asset Management, y de esta manera originar nuevas estrategias de inversión, liderar el proceso de formación de capital y gestionar los fondos y vehículos de inversión creados”, afirmó. El ejecutivo agregó que el nuevo modelo busca generar oportunidades de crecimiento y desarrollo tanto para Colombia como para América Latina, a partir de una plataforma especializada en activos de infraestructura. A los resultados del primer semestre se suma el inicio de la nueva plataforma Odinsa Aguas, así como el avance en la evaluación de varias iniciativas privadas.

Entre los proyectos que están siendo analizados se encuentran El Dorado Máximo Desarrollo (EDMAX), el Nuevo Aeropuerto de Cartagena, la Perimetral de la Sabana en Cundinamarca y Conexión Centro en el Eje Cafetero. Estos proyectos forman parte de la estrategia de crecimiento de la compañía y de su intención de ampliar su participación en diferentes segmentos de infraestructura. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: