Avianca movilizó en dos días más de 150 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados del sismo

La solidaridad de los colombianos no se ha hecho esperar tras el devastador terremoto que acumula más de 230 muertos. La aerolínea Avianca ha sido una de las empresas que se ha movilizado para prestar ayuda, solo durante los primeros dos días posteriores a la tragedia, movilizó más de 150 toneladas de ayuda humanitaria.
La operación permitió transportar los recursos en cinco vuelos realizados desde Bogotá, San Salvador y Barranquilla hacia Cali y Armenia. La carga será distribuida de acuerdo con las necesidades de las comunidades afectadas.
La compañía explicó que esta movilización es resultado de la articulación de esfuerzos dentro y fuera de Colombia para acelerar la llegada de recursos esenciales a las zonas que enfrentan las consecuencias de la emergencia.
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De los cinco vuelos, tres correspondieron a operaciones cargueras realizadas en aeronaves Airbus 330F, diseñadas para transportar grandes volúmenes de mercancías. Estas operaciones facilitaron el traslado de una cantidad significativa de insumos necesarios para la atención de la emergencia.