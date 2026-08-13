Avianca movilizó en dos días más de 150 toneladas de ayuda humanitaria para damnificados del sismo

La solidaridad de los colombianos no se ha hecho esperar tras el devastador terremoto que acumula más de 230 muertos. La aerolínea Avianca ha sido una de las empresas que se ha movilizado para prestar ayuda, solo durante los primeros dos días posteriores a la tragedia, movilizó más de 150 toneladas de ayuda humanitaria. La operación permitió transportar los recursos en cinco vuelos realizados desde Bogotá, San Salvador y Barranquilla hacia Cali y Armenia. La carga será distribuida de acuerdo con las necesidades de las comunidades afectadas. La compañía explicó que esta movilización es resultado de la articulación de esfuerzos dentro y fuera de Colombia para acelerar la llegada de recursos esenciales a las zonas que enfrentan las consecuencias de la emergencia. Entérese: Abecé jurídico sobre quién responde por los daños en viviendas tras el terremoto De los cinco vuelos, tres correspondieron a operaciones cargueras realizadas en aeronaves Airbus 330F, diseñadas para transportar grandes volúmenes de mercancías. Estas operaciones facilitaron el traslado de una cantidad significativa de insumos necesarios para la atención de la emergencia.

Ayudas al Valle del Cauca

La primera operación de ayuda humanitaria de Avianca se realizó en el marco de la iniciativa “Colombia, un solo corazón”, liderada por la Primera Dama de la Nación. En este caso, los insumos fueron trasladados desde Bogotá hacia Cali para apoyar a las comunidades afectadas. Otros dos vuelos fueron posibles gracias al apoyo del Gobierno de El Salvador y al respaldo logístico de Avianca Cargo. Le puede gustar: Bancos lanzan plan de alivios con hasta un año de gracia para 2,8 millones de afectados por el sismo El primero de estos vuelos despegó durante la noche del 11 de agosto desde el Aeropuerto Internacional de San Salvador y llegó en la madrugada del 12 de agosto al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali. El segundo vuelo salió del mismo aeropuerto en San Salvador y aterrizó en la capital del Valle del Cauca durante la tarde del miércoles 12 de agosto. La operación también incluyó vuelos desde Barranquilla, dentro de la movilización de ayuda hacia las ciudades de Cali y Armenia.

¿Qué productos fueron transportados?

Las aeronaves de Avianca llevaron diferentes tipos de insumos destinados a atender las necesidades de las comunidades afectadas por el terremoto. Entre los elementos transportados se encuentran víveres, alimentos, artículos de primera necesidad, medicamentos, agua, pañales y colchonetas. La ayuda también incluyó fórmulas para bebés, teteros, compotas y equipos médicos, elementos destinados a apoyar la atención de las personas afectadas por la emergencia. La compañía señaló que estos recursos se suman a las ayudas que Avianca ha movilizado desde el inicio de la emergencia.

¿Cómo participaron los vuelos de pasajeros en la operación?

La respuesta de Avianca no se limitó a sus aeronaves de carga. La red de transporte de pasajeros también fue utilizada para contribuir a la movilización de ayuda humanitaria. Dos vuelos de pasajeros con destino a Cali y Armenia transportaron insumos para las comunidades afectadas. De esta manera, la compañía sumó la capacidad de su operación comercial para acelerar el traslado de recursos esenciales. Ángela María Orozco, vicepresidenta senior de Asuntos Corporativos de Avianca, destacó el papel de la compañía y sus trabajadores durante la emergencia. “Siendo una aerolínea que ha acompañado a los colombianos en todos los momentos durante más de un siglo, nos enorgullece disponibilizar nuestra operación gracias al trabajo de nuestros equipos al servicio de quienes hoy enfrentan las consecuencias de esta tragedia”, afirmó Orozco. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . La ejecutiva agregó que la aerolínea continuará contribuyendo para que las ayudas lleguen a las comunidades que más las necesitan. La aerolínea mantendrá sus esfuerzos para acompañar a las comunidades afectadas y respaldar las labores de recuperación mientras el país enfrenta las consecuencias del terremoto. Le puede gustar: Ecopetrol destina $5.000 millones para atender a damnificados por terremoto Bloque de preguntas y respuestas: