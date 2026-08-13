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¡Cada minuto cuenta! Así avanzan las horas clave para encontrar sobrevivientes tras el terremoto

Operativos ininterrumpidos en Cali y Pereira, la llegada de rescatistas estadounidenses y las primera vidas salvadas por Los Topos han marcado la jornada.

  • Primer rescate de Los Topos y las acciones de la Defensa Civil y brigadistas, así avanzan las labores. Foto: redes sociales
    Primer rescate de Los Topos y las acciones de la Defensa Civil y brigadistas, así avanzan las labores. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Tras el terremoto de magnitud 7,4, registrado el 10 de agosto de 2026 y con epicentro en Chocó, las primeras 72 horas son consideradas un periodo clave para la búsqueda y rescate de sobrevivientes, según han señalado expertos.

En Colombia, este margen de tiempo ha concentrado las labores de los organismos de socorro, que mantienen operativos ininterrumpidos con equipos provenientes de distintas regiones del país y apoyo internacional. En medio de estas acciones, los rescatistas ya han logrado encontrar con vida a algunas personas.

Entre esos rescates dados entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves está el de Zeus, un perro que fue salvado por la labor conjunta entre bomberos locales y el reconocido cuerpo de socorristas de México, Los Topos.

Este reconocido grupo, que recientemente también estaba aportando en la tragedia ocurrida en Venezuela, llegó el día de ayer, miércoles 12 de agosto, a territorio vallecaucano, donde, una vez estando allí, comenzó las labores de búsqueda en medio de las edificaciones caídas.

Otros que ya están en Colombia son los rescatistas enviados desde Estados Unidos, así lo confirmó la Embajada quien a través de sus redes sociales mostró su arribo al país. Este grupo de socorristas hacen parte de las brigadas que llegarán desde Israel, Ecuador y El Salvador.

La Defensa Civil y uniformados del Ejército también están inmersos en las labores de búsqueda. Estas unidades están haciendo los rescates con ayuda de equipos especializados para el corte de hormigón, sistemas aéreos no tripulados y los binomios caninos.

Lea también: Rescatan con vida a Daniela Largos, joven que pasó 36 horas bajo los escombros en Pereira tras el terremoto

Sobre estos, videos en redes sociales muestran cómo en medio de su ayuda estos animales son cuidados por sus compañeros, quienes en medio de las actividades de socorro también los hidratan y monitorean para garantizar que no sufran afectaciones.

Los pedidos y las medidas claves que han tomado las autoridades para garantizar las labores de rescate en Cali y Pereira

Debido a que son horas claves para hallar vidas, desde las alcaldías de Cali y Pereira se han hecho llamados y se han tomado medidas garantizando que los organismos de socorro tengan el espacio para hacer su trabajo.

Desde la capital vallecaucana, el alcalde Alejandro Eder ha insistido a través de declaraciones a los medios sobre el orden en los sitios de rescate. Confirmando que se ha estado trabajando en 8 puntos identificados como posibles lugares con sobrevivientes, ha hecho un llamado al silencio en esos puntos y al orden.

Por otra parte, en Pereira se prohibió la circulación de carros hasta el lunes, dejando habilitados solo a taxis, transporte público y quienes transporten personal de salud y apoyo logístico con ayudas humanitarias.

Igualmente, la Aeronáutica Civil ha restringido el uso de drones en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó para evitar las interferencias con las labores de rescate tras el terremoto.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto tiempo es clave para encontrar sobrevivientes después de un terremoto?
Las primeras 72 horas después de un terremoto son consideradas claves para localizar y rescatar sobrevivientes. Por eso, las autoridades y organismos de socorro mantienen operativos ininterrumpidos en las zonas afectadas.
¿Qué equipos y organismos participan en los rescates en Colombia?
En las labores participan bomberos, Defensa Civil, Ejército, binomios caninos y equipos especializados para cortar hormigón y realizar búsquedas. También llegaron rescatistas internacionales de México y Estados Unidos, y se esperan brigadas de otros países.
¿Por qué se restringió el uso de drones en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó?
La Aeronáutica Civil restringió el uso de drones en esas ciudades para evitar interferencias con las labores de búsqueda y rescate que realizan los organismos de emergencia después del terremoto.

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