Se cumple la profecía de Bilardo: África revoluciona el Mundial de Norteamérica 2026

Hace 22 años Carlos Bilardo vaticinó que el futuro del fútbol estaba en África. En una entrevista que le dio a Nicolás Repetto, mientras era técnico de Estudiantes de La Plata, el “Doctor” aseguró que, desde que fue a Marruecos en 1975, vio que en esa zona del mundo estaba el potencial para dominar el balompié en nuestros días.
Lo dijo porque, contrario a lo que pasaba en ciudades principales de Europa como Múnich, Milán, Madrid, Barcelona o algunas de América como Buenos Aires, en territorio africano había aún muchos espacios baldíos donde la gente podía jugar fútbol en la calle, pulir su talento.