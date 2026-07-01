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¿Por qué los dieciseisavos de final de Norteamérica 2026 son la ronda de los goles tardíos este Mundial?

Una gran parte de los partidos que se han disputado hasta el momento se definieron con anotaciones tardías.

  • El futbolista Youtin Tielemans anotó el gol con el que Bélgica igualó 2-2 con Senegal cuando iban 89 minutos del encuentro. Foto: tomada del x de @FifaWorldCup_es
    El futbolista Youtin Tielemans anotó el gol con el que Bélgica igualó 2-2 con Senegal cuando iban 89 minutos del encuentro. Foto: tomada del x de @FifaWorldCup_es
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
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Hay un cliché futbolero que dice: los partidos no se acaban, hasta que terminan. Parece una redundancia, algo obvio. Pero la frase tiene trasfondo. En la práctica quiere decir, palabras más, palabras menos, que hasta que el árbitro no marque el final de un encuentro, el resultado puede cambiar.

Esa es una tendencia que se ha visto en Norteamérica 2026. En los 9 partidos que se han disputado de 16avos de final, se han marcado siete goles en los últimos minutos de los partidos que cambiaron el rumbo de la historia. En tres oportunidades resultaron en prórrogas. Las restantes terminaron con victorias de los equipos.

El partido entre Bélgica y Senegal, que se jugó en el estadio de Seattle, Texas; iba 2-0 en favor del seleccionado africano hasta el minuto 86. En ese minuto, a 4 del final para el tiempo reglamentario, Romelu Lukaku anotó el tanto del descuento. Tres minutos después, al 89, Youri Tilemans marcó el empate a dos goles, que llevó al alargue del partido.

¿Cuáles fueron los otros partidos en los que ocurrió?

El Mundial de Norteamérica es el primero de la historia en el que se juegan 16avos de final. Esta ronda se estrena en esta Copa del Mundo por que es la primera que cuenta con 48 equipos participantes. Por eso, la organización decidió que, para la ronda adicional, clasificaban los dos primeros de los 12 grupos del torneo, así como los 8 mejores terceros.

Esta nueva ronda no ha decepcionado. En los 9 partidos que se han disputado hasta el momento ha habido emoción, sorpresa. Paraguay, por ejemplo, eliminó a Alemania por penaltis. El torneo también ha sido emocionante por los goles en los últimos minutos.

Sucedió desde el primer encuentro. En el juego entre Canadá y Sudáfrica, que se jugó el domingo en Los Angeles, el elenco canadiense ganó 0-1 con un gol de Stephen Austáquio cuando iban 90+1 minutos. No obstante, ese no fue el gol más tardío que se ha hecho en esta ronda.

En el encuentro entre Brasil y Japón, disputado el lunes, el elenco suramericano se impuso 2-1 con un gol que anotó Gabriel Martinelli cuando iban 90+6: es el más tardío de la historia de los mundiales. Entre tanto, en el partido Países Bajos-Marruecos, el cuadro africano, que ganó en penaltis 2-3, logró el empate que obligó el alargue al 90+1 con anotación de Issa Diop.

El martes, en el juego entre Costa de Marfil y Noruega, Erling Haaland anotó el gol que le dio la victoria a su país cuando iban 86 minutos; mientras que el miércoles, en el emparejamiento entre Inglaterra y Congo, el delantero inglés Harry Kane marcó el 2-1 definitivo cuando faltaban minutos para el final del tiempo reglamentario.

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