Italia destina 4,5 millones de euros en ayuda a Colombia por el terremoto

El gobierno italiano autorizó un paquete de asistencia humanitaria por valor de 4,5 millones de euros para apoyar a Colombia, tras el violento terremoto que azotó el centro y suroccidente del país, anunció la Embajada de Italia en Colombia.

De acuerdo con la representación diplomática, de ese monto se destinará 1,5 millones de euros en ayuda que se canalizará a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como de las agencias del Polo Alimentario de las Naciones Unidas en Roma, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La decisión, impulsada por el vicepresidente del Consejo de Ministros y canciller, Antonio Tajani, y formalizada por el viceministro de Asuntos Exteriores, Edmondo Cirielli, busca fortalecer la primera respuesta ante la emergencia y acelerar la recuperación de las regiones afectadas, según informó la Embajada de Italia en Bogotá.

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Además de la ayuda inmediata, Roma destinará otros 3 millones de euros en proyectos orientados a reforzar la resiliencia de las comunidades damnificadas, una intervención que la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS) ejecutará junto a organizaciones de la sociedad civil, en coordinación con las autoridades locales y los socios internacionales, en función de las prioridades que se identifiquen sobre el terreno a medida que avance la evaluación de daños.

El Ministerio de Asuntos Exteriores italiano también estudia el envío de ayuda humanitaria a través de la red logística de las Naciones Unidas, una alternativa que se sumaría a los esfuerzos bilaterales y multilaterales ya en marcha.

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Tajani, quien ha seguido la evolución de la crisis en Colombia desde las primeras horas, expresó su reconocimiento a la Organización Internacional Italo-Latinoamericana (Illa) por haber facilitado a las autoridades colombianas imágenes satelitales del Programa Copernicus de la Unión Europea, un recurso que permite evaluar los daños con precisión y realizar un seguimiento detallado del territorio afectado por el movimiento telúrico.

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