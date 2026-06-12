Diego Gómez, jugador de la Selección de Paraguay, se quebró en rueda de prensa: “Daremos el 100% para dar alegrías”

Diego Gómez, futbolista del Brighton & Hove Albion de Inglaterra, jugará su primera Copa del Mundo con Paraguay en Norteamérica 2026. El guaraní de tan solo 23 años tenía siete cuando vio a su país por última vez en una cita orbital. Dieciséis años después, de la mano del entrenador argentino Gustavo Alfaro, Gómez se convirtió en un referente de la Albirroja en el mediocampo y apunta a ser titular en el debut ante Estados Unidos. “Estoy contento de poder representar a mi país, que logró después de mucho tiempo una clasificación”, afirmó Diego mientras se le entrecortaba la voz. Su entrenador le dio un toque en la espalda con un toque paternal. Es histórico para el pueblo paraguayo, que busca superar los cuartos de final conseguidos en Sudáfrica 2010. “La verdad es que trataré de dar el 100% para darle alegrías a la gente”, aseguró.

Por su parte, Gustavo Alfaro dejó claro que el sentimiento de Gómez es el mismo de toda una nación que verá a su selección en un Mundial después de una década y media. El equipo sudamericano tendrá su primer partido este viernes 12 de junio ante Estados Unidos en Los Ángeles . La disputa en el SoFi Stadium de Inglewood será a las 8:00 p.m., hora colombiana. Se podrá ver en DirecTV, Caracol TV, Disney y RCN TV. Paraguay comparte también el Grupo D con Australia y Turquía, equipos que se enfrentarán este próximo sábado 13 de junio a las 11:00 p.m., con transmisión de DirecTV.

Segundo Mundial para el Cazador de Utopías