Tiroteo en Envigado: presunto ladrón quedó herido tras disparar contra policías

Las autoridades de Envigado dieron detalles del tiroteo que se presentó este fin de semana en el centro del municipio y que dejó a un presunto ladrón en grave estado de salud. Según la información difundida por la Secretaría de Seguridad local, en la madrugada del pasado sábado 4 de julio, una patrulla que se desplazaba por la zona centro del municipio fue abordada por un ciudadano, quien momentos antes había sido víctima de hurto de sus elementos personales y señaló al delincuente. Tras el aviso a los uniformados, se inició una persecución hasta la carrera 41 del centro de Envigado. Allí el sospechoso, que tenía el rostro cubierto con una máscara, apuntó y disparó con un arma hechiza tipo escopeta contra los policías. Lea también: Hallan muerta a mujer gringa dentro de una vivienda de Envigado: estaba desaparecida hace dos semanas Ante el ataque, los policías reaccionaron causándole por lo menos tres impactos al presunto ladrón. Afortunadamente, el tiroteo no afectó a los uniformados y solo dejó daños en la patrulla policial que atendió el suceso. Según conoció EL COLOMBIANO, el sujeto, que sería de nacionalidad venezolana, fue trasladado hasta el hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, donde actualmente se encuentra internado en una unidad de cuidados intensivos. Lea también: La tenían en costales: Policía incauta más de 100 kilos de marihuana en Bello De otro lado, la Fiscalía General de la Nación adelantó las respectivas diligencias judiciales en el lugar de los hechos, así como la recepción de la denuncia de la víctima. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.