Video | Con “pastores alemanes”: así fueron requisados los futbolistas de la Selección de Alemania antes de viajar a Canadá

En Norteamérica 2026 no solo ha importado lo deportivo. La atención también se la han llevado algunas cosas que han ocurrido fuera de las canchas. Sobre todo cuando los partidos de la primera edición de una Copa del Mundo que se juega en tres sedes al mismo tiempo, son en Estados Unidos.
En la Unión Americana viven obsesionados con la seguridad. Desde 1947, cuando proclamaron la Ley de Seguridad Nacional durante el gobierno de Harry Truman, uno de los objetivos principales de los presidentes de Estados Unidos ha sido tomar medidas para evitar que en su territorio ocurran ataques como el del 11 de septiembre de 2001 que tumbó las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York.