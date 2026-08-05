Ni Bernie Moreno ni Marco Rubio: esta es la delegación estadounidense que asistirá a posesión de De la Espriella

Ya está casi todo listo para que Abelardo de La Espriella, el presidente electo, se posesione en Cali, Valle del Cauca. A dos días de aquel evento, Estados Unidos ya confirmó cuál será la delegación que viajará a presenciar como, oficialmente, el político de Salvación Nacional se consagra como presidente de Colombia.
De acuerdo con el comunicado de la Casa Blanca, la delegación estará encabezada por el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche.
La comitiva también estará integrada por Hugo Guevara, encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá; Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados de la Cámara de Representantes; Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas; Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y Cliff Sims, asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente.
También estará Viviana Bovo, subsecretaria principal adjunta interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas del Departamento de Guerra; y Kristopher D. Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan del Departamento de Justicia de Estados Unidos.