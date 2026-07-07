A Colombia le faltó gol en el Mundial: solo anotó en 3 de los 5 partidos y los delanteros quedaron en deuda

Córdoba, quien llegó lesionado al inicio de la concentración en territorio mexicano y se quedó fuera del Mundial tras sufrir un desgarro contra Ghana, jugó 41 encuentros y anotó 22 tantos con el Krasnodar de Rusia. Luis Díaz, por su parte, conformó el mejor tridente de la temporada con Harry Kane y Michael Olise en el Bayern Múnich. Junto a ellos, en el equipo alemán, anotó 26 goles y dio 23 asistencias en los 51 duelos que tuvo con el cuadro bávaro.

¿Los Luchos quedaron en deuda en el Mundial?

Sin embargo, en el Mundial solo marcó uno de ellos: Luis Díaz, en el partido contra Uzbekistán, que se jugó el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México. Ese día Lucho, que durante todos los partidos intentó marcar, pero se mostró ansioso, Díaz marcó un gol en fuera de lugar. Lo mismo le ocurrió frente a Congo y Ghana. El guajiro terminó con 9 fueras de lugar en todo el Mundial: fue uno de los jugadores a los que más goles le anularon en el torneo.

Díaz, quien era candidato a pelear por el Balón de Oro después de lo que hizo con su club; pero que seguro no entrará en el top 5 por la actuación que hizo en la Copa del Mundo, quedó en deuda en esta edición del Mundial tanto por la falta de gol, como por la influencia que tuvo en los partidos. Algo parecido ocurrió con Luis Suárez. El atacante, que fue inicialista contra Uzbekistán, Congo y Suiza. No anotó, aunque tuvo opciones. Sin embargo, fue uno de los jugadores que “más luchó” en varios encuentros para buscar abrirle espacios a sus compañeros. Córdoba, en el encuentro que disputó, fue importante para incomodar a los defensores rivales; pero le faltó eficacia al momento de definir las opciones que generó el equipo cuando jugó contra Portugal.

¿Los defensas marcaron de nuevo?

Como hace 8 años, en el Mundial de Rusia, el goleador de la Selección Colombia en la Copa del Mundo fue un defensor. En el torneo que se jugó en Europa fue Yerry Mina, quien marcó tres tantos en los cuatro encuentros que tuvo el equipo. En Norteamérica, el antioqueño Daniel Muñoz, con los goles que festejó ante Uzbekistán y Congo resultó ser el máximo anotador del equipo criollo en el torneo. El otro tanto del elenco criollo fue Jhon Arias, quien festejó en 16avos de final contra Ghana.