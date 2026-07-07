A Colombia le faltó gol en el Mundial: solo anotó en 3 de los 5 partidos y los delanteros quedaron en deuda

A la Selección Colombia le faltó gol en el Mundial. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo solo anotó cinco dianas en los cinco encuentros que disputó. En teoría, festejó un tanto por encuentro. Sin embargo, solo festejó en tres de los duelos que tuvo en esta edición de la Copa del Mundo.
El cuadro cafetero llegó al torneo con tres futbolistas que tuvieron gran producción goleadora en Europa durante la temporada: Luis Suárez, Jhon Córdoba y Luis Díaz. El atacante samario anotó 38 goles en los 53 partidos que disputó con el Sporting de Lisboa de Portugal. Además, fue el máximo anotador de la Liga lusa con 28 festejos.