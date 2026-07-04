La enfermedad que golpea a la Selección Colombia en pleno Mundial: James afectado y Lorenzo piensa en Suiza

Las alarmas se encendieron luego de que James Rodríguez fuera sustituido al iniciar el segundo tiempo del encuentro disputado en Kansas City. La decisión generó preocupación entre los aficionados, quienes temieron una lesión del capitán colombiano en plena Copa del Mundo.

La Selección Colombia tendrá un rival inesperado antes de afrontar los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. A pocos días del duelo frente a Suiza, un cuadro gripal se ha extendido entre varios integrantes del equipo nacional y obligó al cuerpo técnico a tomar precauciones durante el compromiso que selló la clasificación frente a Ghana.

Sin embargo, el entrenador Néstor Lorenzo descartó que el cambio obedeciera a un problema muscular o físico de gravedad. El técnico explicó que varios jugadores presentaban síntomas gripales y que el cuerpo técnico optó por administrar las cargas para evitar un desgaste mayor en medio de la exigencia del torneo.

“Hubo varios con estados gripales y estuvimos previendo que pudieran tener un desgaste mayor”, explicó Lorenzo en la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Ghana. El entrenador precisó que la sustitución de James también respondió a una lectura táctica del partido, al igual que el ingreso de Juan Fernando Quintero.

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Horas después del encuentro, el propio James Rodríguez reveló que el virus ha afectado a buena parte de la delegación colombiana y reconoció que él mismo continúa presentando síntomas.

“Hay un virus que está duro. Yo estoy así y muchos”, manifestó el volante en la zona mixta, aunque dejó claro que la prioridad ahora es recuperarse para el compromiso del próximo martes frente a Suiza.

Pese a ello, James transmitió tranquilidad sobre su estado físico y descartó cualquier lesión. El mediocampista aseguró que se encuentra en buenas condiciones para seguir compitiendo y que su salida frente a Ghana no respondió a una molestia muscular.

Además de referirse al cuadro gripal, Néstor Lorenzo entregó un primer parte médico sobre los jugadores que abandonaron el terreno de juego durante el compromiso.

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El seleccionador argentino afirmó que James no presenta ninguna lesión y que el único caso que genera preocupación es el del delantero Jhon Córdoba, quien sintió un pinchazo durante el encuentro y deberá someterse a evaluaciones para determinar el alcance de la molestia.

El entrenador señaló que, aparte de los síntomas gripales, el resto del plantel presenta únicamente golpes y contusiones propias de la competencia.

Las preocupaciones médicas contrastan con el buen momento deportivo que atraviesa la Tricolor. Colombia aseguró su paso a los octavos de final tras derrotar 1-0 a Ghana con un gol de Jhon Arias a los 14 minutos, resultado que le permitió instalarse entre los 16 mejores del campeonato.