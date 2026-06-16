Experiencia, ilusión y resiliencia: el mensaje de Arias, Gómez y Suárez antes del debut de Colombia en el Mundial

A pocas horas del debut de Colombia frente a Uzbekistán en el Mundial 2026, tres voces de la Selección reflejaron el estado de ánimo que reina dentro del grupo: la serenidad de la experiencia, la emoción de quien cumple un sueño y la convicción de quien ha superado obstáculos para llegar hasta aquí.
Santiago Arias, Carlos Andrés Gómez y Luis Suárez atendieron a los medios de comunicación antes del primer partido de la Tricolor en territorio mexicano y coincidieron en un mensaje: Colombia está preparada para competir, pero sabe que en un Mundial nadie regala nada.
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Arias, uno de los hombres con más recorrido dentro del plantel, afronta su tercera Copa del Mundo con la misma ilusión que sintió en las anteriores. La experiencia le ha enseñado que el entusiasmo debe ir acompañado de responsabilidad.
“Todos los que estamos aquí estamos aptos para salir y demostrar que somos titulares y al que le toque va a dejar todo por el país”, aseguró el lateral.
El antioqueño destacó la competitividad interna que existe en el grupo y dejó claro que, más allá de los nombres, todos los jugadores están listos para responder cuando el entrenador los necesite.
Para Arias, cada Mundial tiene una historia distinta, aunque la emoción siempre es la misma.
“Todos han sido diferentes, pero siempre con la misma ilusión y ganas de representar a nuestro país. Sabemos lo que nos jugamos y que nadie te va a regalar nada. Hay que salir y hacer nuestro plan”, afirmó.
El defensor también envió un mensaje de cautela frente al rival de turno. Aunque Colombia aparece como favorita para muchos analistas, considera que el exceso de confianza puede convertirse en un enemigo peligroso.
“Lo más importante es dar el primer escalón, salir con seriedad y humildad y conseguir ese objetivo que es ganar”, manifestó.