Experiencia, ilusión y resiliencia: el mensaje de Arias, Gómez y Suárez antes del debut de Colombia en el Mundial

A pocas horas del debut de Colombia frente a Uzbekistán en el Mundial 2026, tres voces de la Selección reflejaron el estado de ánimo que reina dentro del grupo: la serenidad de la experiencia, la emoción de quien cumple un sueño y la convicción de quien ha superado obstáculos para llegar hasta aquí. Santiago Arias, Carlos Andrés Gómez y Luis Suárez atendieron a los medios de comunicación antes del primer partido de la Tricolor en territorio mexicano y coincidieron en un mensaje: Colombia está preparada para competir, pero sabe que en un Mundial nadie regala nada. Lea también: ¡Colombia está presente! Con algarabía y cánticos recibieron a la Selección Colombia en Ciudad de México Arias, uno de los hombres con más recorrido dentro del plantel, afronta su tercera Copa del Mundo con la misma ilusión que sintió en las anteriores. La experiencia le ha enseñado que el entusiasmo debe ir acompañado de responsabilidad. “Todos los que estamos aquí estamos aptos para salir y demostrar que somos titulares y al que le toque va a dejar todo por el país”, aseguró el lateral. El antioqueño destacó la competitividad interna que existe en el grupo y dejó claro que, más allá de los nombres, todos los jugadores están listos para responder cuando el entrenador los necesite. Para Arias, cada Mundial tiene una historia distinta, aunque la emoción siempre es la misma. “Todos han sido diferentes, pero siempre con la misma ilusión y ganas de representar a nuestro país. Sabemos lo que nos jugamos y que nadie te va a regalar nada. Hay que salir y hacer nuestro plan”, afirmó. El defensor también envió un mensaje de cautela frente al rival de turno. Aunque Colombia aparece como favorita para muchos analistas, considera que el exceso de confianza puede convertirse en un enemigo peligroso. “Lo más importante es dar el primer escalón, salir con seriedad y humildad y conseguir ese objetivo que es ganar”, manifestó.

El Mundial que Carlos Gómez soñó desde niño

Si Arias representa la experiencia, Carlos Andrés Gómez encarna la ilusión pura. El atacante vive su primera Copa del Mundo y no intenta esconder la emoción que le produce estar rodeado de figuras que durante años observó desde la distancia. Sus ojos brillan cuando habla del torneo. “Es algo inexplicable porque antes veía los partidos detrás de las pantallas y estar aquí es algo muy loco para mí. Es un sueño que estoy viviendo ahora. Estoy muy emocionado, muy contento y agradecido con Dios”, confesó.

Lejos de sentir presión, Gómez asegura que el respaldo de sus compañeros y del cuerpo técnico le ha permitido disfrutar la experiencia. “Mis compañeros y el profe me dicen que haga lo que hago en Brasil, que encare, que tire la pelota larga y busque el gol. Eso me da confianza”, explicó. El extremo no oculta sus aspiraciones para el campeonato. “Sueño con hacer muchos goles y ayudar a la Selección. Eso es lo primordial”, afirmó. Sus palabras reflejan la ambición de una nueva generación que llega al Mundial convencida de que puede dejar huella.

Luis Suárez y la recompensa a años de sacrificio

Entre los testimonios más emotivos estuvo el de Luis Suárez. El delantero samario habló con orgullo de la competencia interna que existe en la Selección y aseguró que esa exigencia permanente beneficia al equipo. “Hay una competencia sana por ser titular. Nosotros le estamos haciendo difíciles las cosas al profe. Estoy contento por esa competencia que hay dentro del equipo”, señaló. El atacante también coincidió con el discurso de prudencia que ha transmitido Néstor Lorenzo durante toda la preparación. “En este Mundial no hay favoritismos y así se ha visto en varios partidos. Va a ser un partido muy trabajado y difícil. Hay que tener mucha paciencia”, advirtió. Pero más allá del rival, Suárez dejó claro cuál es la meta que persigue el grupo. “Queremos llegar hasta el último día de esta competición”, afirmó. El delantero tuvo palabras especiales para James Rodríguez, el capitán y referente de la Selección.

“Desde que lo veía de pequeño representando a nuestro país y cómo se transforma cuando se pone esta camiseta amarilla, es un orgullo tenerlo hoy como compañero. Es un sueño y es la máxima referencia que tenemos”, expresó. Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando recordó el largo camino recorrido desde sus primeros años en Santa Marta hasta llegar a un Mundial. Las lesiones, las dificultades y los sacrificios aparecieron en su memoria. “Se me pone la piel de gallina. Son muchos sacrificios en Colombia y en Europa, lesiones, pero para la gloria de Dios siempre estamos acá fuertes”, dijo. Sus palabras resumieron el sentimiento de muchos futbolistas que han luchado durante años para vivir una oportunidad como esta. Siga leyendo | Néstor Lorenzo pide cabeza fría antes del debut: “Los mundiales nos están demostrando que no hay equipos pequeños”

Una selección lista para el desafío